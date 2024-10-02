WhatsApp отримає велике оновлення: подробиці

Користувачі можуть знайти нові ефекти, натиснувши новий значок у верхньому правому кутку екрана під час індивідуального або групового відеодзвінка

Оновлення додає можливість регулювати налаштування під час відеодзвінків

WhatsApp у вівторок оголосив про нове оновлення для своїх користувачів. На цей раз месенджер представляє нові фільтри та фони для використання під час відеодзвінків, це пише РБК-Україна.

За словами WhatsApp, нові фільтри роблять відеодзвінки «привабливішими», додаючи їм «особистий штрих». Звичайно, користувачі також можуть включати фон, щоб приховати своє оточення.

«Фільтри, наприклад додавання яскравих кольорів або створення художнього оформлення вашого відео, призначені для утворення невимушеної атмосфери. Додавання фону дозволить зберегти конфіденційність і перенестися в затишну кав'ярню або комфортну вітальню, що створить атмосферу чистоти та вишуканості», – йдеться у повідомленні на офіційній платформі.

З 20 варіантами ефектів ви можете створювати унікальні образи, вибираючи та змішуючи опції. Фільтри включають «Теплий», «Холодний», «Чорно-білий», «Виток світла», «Мрійливий», «Призма світла», «Риб'яче око», «Вінтажний телевізор», «Матове скло» та «Двоколірний тон».

Варіанти фону: «Розмиття», «Вітальня», «Офіс», «Кафе», «Камінці», «Гурман», «Гладкий», «Пляж», «Захід сонця», «Святкування» та «Ліс».

Крім того, оновлення також додає можливість регулювати зовнішній вигляд і яскравість середовища, показаного на камері. Користувачі можуть знайти нові ефекти, натиснувши новий значок у верхньому правому кутку екрана під час індивідуального або групового відеодзвінка.