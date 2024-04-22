Влада Росії стежитиме за дзвінками росіян у Telegram та WhatsApp

Наразі невідомо, як саме Роскомнагляд реалізує свій намір, адже дані у месенджерах захищені наскрізним шифруванням

Дзвінки громадян країни-агресорки прослуховуватимуть під виглядом боротьби із шахрайством

Роскомнагляд має намір впровадити систему «Антифрод», розроблену для виявлення випадків підміни трафіку під час здійснення голосових викликів у Telegram, WhatsApp і Viber. В результаті з’явиться можливість прослуховувати дзвінки росіян під приводом боротьби з телефонним шахрайством, пише «Комерсант».

Російський регулятор планує зробити це до 2029 року, випливає із попередньої версії паспорта федерального проекту «Інформаційна безпека», що входить до нацпроекту «Економіка даних». Необхідність пояснюється тим, що після запуску системи наприкінці 2022 року зловмисники почали активніше дзвонити через месенджери – від 70 до 80% шахрайських дзвінків проходять через WhatsApp.

Як це буде реалізовано, наразі не повідомляється. За заявами розробників, весь обсяг даних, що передаються в Telegram і WhatsApp, включаючи текстове листування та дзвінки, захищений наскрізним шифруванням. Це означає, що отримати доступ до них неможливо.

Експерти та учасники ринку також підтверджують, що поки що ініціатива є складною для реалізації. Припускається, що для цього буде потрібний закон, який розширює повноваження операторів. Остаточний варіант плану заходів у рамках нацпроекту «Економіка даних» буде представлено влітку поточного року.

Нагадаємо, месенджер WhatsApp для посилення конфіденційності користувача впроваджує блокування скриншотів для фотографій профілю. Зазначається, що наразі Meta, якій належить WhatsApp, ще не оголосила про запуск цієї функції офіційно, але вже тестує її на сервері.

До слова, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів, повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.