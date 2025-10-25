Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У Резерв+ з'являться нові види відстрочок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Резерв+ з'являться нові види відстрочок
Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично
фото: Міноборони

У застосунку запуститься бета-тест нових категорій онлайн-відстрочок

Міністерство оборони України оголосило про запуск бета-тестування нових категорій відстрочок від мобілізації, які незабаром стануть доступними для оформлення через застосунок Резерв+. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Невдовзі отримати відстрочку в Резерв+ зможуть дві додаткові категорії громадян:

  • Батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.
  • Особи, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитися до тестування, заповнивши коротку форму за посиланням.

Процес отримання відстрочки через Резерв+ повністю автоматизований і не вимагає візитів до ТЦК:

  • Громадянин подає запит у застосунку Резерв+.
  • Система автоматично перевіряє підстави для відстрочки у відповідних державних реєстрах.
  • У разі підтвердження підстав, відстрочка надається, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Процес, як правило, триває лише кілька годин, що дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.

Наразі онлайн-відстрочка вже доступна для таких категорій військовозобов'язаних:

  • Особи з інвалідністю.
  • Батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі.
  • Батьки дітей з інвалідністю.
  • Подружжя захисників і захисниць із дитиною.
  • Чоловіки або дружини людей з інвалідністю.
  • Особи з тимчасовою непридатністю.
  • Студенти, аспіранти.
  • Працівники закладів вищої та професійно-технічної освіти.

Як відомо, Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. 

Читайте також:

Теги: мобілізація Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
Іллєнко з побратимами, літо 2025 року
«Вибір простий, але страшний». Екснардеп Іллєнко звернувся до тих, хто планує пересидіти війну
25 вересня, 18:54
Іллєнко: Має бути певний елемент примусу держави, законного примусу
Проблема ухилянтів. Політик, який перебуває на нулі пояснив, як діяти державі
27 вересня, 10:50
Шведські Saab JAS 39 Gripen – це сучасні багатоцільові винищувачі
Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів Gripen
29 вересня, 17:36
Після розголосу в медіа зі служби звільнили незаконно мобілізованого на Львівщині 44-річного Володимира Маліцького, який доглядав за тяжкохворим батьком
Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал
14 жовтня, 20:06
З листопада 2024 року по липень 2025 року понад 25 тис. солдатів та офіцерів РФ самовільно залишили свої частини
Терорист Гіркін визнав: Путін відправляє росіян на м'ясо
18 жовтня, 11:10
Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком
27 вересня, 18:26
Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів за «послугу»
На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис.
2 жовтня, 14:26
Україна та НАТО спробували нові рішення з протидії КАБам
НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам
Сьогодні, 05:28

Телеком

У Резерв+ з'являться нові види відстрочок
У Резерв+ з'являться нові види відстрочок
Електронний ТЦК: Кабмін ухвалив автоматичне продовження відстрочок
Електронний ТЦК: Кабмін ухвалив автоматичне продовження відстрочок
Застосунок «Мрія» запрацює в дитсадках
Застосунок «Мрія» запрацює в дитсадках
Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту
Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту
В Україні з’явиться реєстр ігроманів: деталі тендера
В Україні з’явиться реєстр ігроманів: деталі тендера
Український мобільний оператор прокладе інтернет-кабель через Чорне море
Український мобільний оператор прокладе інтернет-кабель через Чорне море

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua