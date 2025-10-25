У Резерв+ з'являться нові види відстрочок
У застосунку запуститься бета-тест нових категорій онлайн-відстрочок
Міністерство оборони України оголосило про запуск бета-тестування нових категорій відстрочок від мобілізації, які незабаром стануть доступними для оформлення через застосунок Резерв+. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
Невдовзі отримати відстрочку в Резерв+ зможуть дві додаткові категорії громадян:
- Батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Особи, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитися до тестування, заповнивши коротку форму за посиланням.
Процес отримання відстрочки через Резерв+ повністю автоматизований і не вимагає візитів до ТЦК:
- Громадянин подає запит у застосунку Резерв+.
- Система автоматично перевіряє підстави для відстрочки у відповідних державних реєстрах.
- У разі підтвердження підстав, відстрочка надається, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.
Процес, як правило, триває лише кілька годин, що дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.
Наразі онлайн-відстрочка вже доступна для таких категорій військовозобов'язаних:
- Особи з інвалідністю.
- Батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі.
- Батьки дітей з інвалідністю.
- Подружжя захисників і захисниць із дитиною.
- Чоловіки або дружини людей з інвалідністю.
- Особи з тимчасовою непридатністю.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники закладів вищої та професійно-технічної освіти.
Як відомо, Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП.
