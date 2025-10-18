Терорист Гіркін визнав: Путін відправляє росіян на м'ясо

З листопада 2024 року по липень 2025 року понад 25 тис. солдатів та офіцерів РФ самовільно залишили свої частини

Терорист вказав на те, що багато солдатів вважають війну «комерційною»

Відомий терорист і бойовик, який наразі перебуває за ґратами в Росії, Ігор Гіркін (Стрєлков) зробив резонансну заяву про ситуацію на фронті в Україні, визнавши, що командування російської армії використовує солдатів як «м'ясо» для досягнення своїх цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис російського терориста.

За словами Гіркіна, солдати, які потрапляють під мобілізацію, часто опиняються на передовій без належного забезпечення, без чітких цілей і з низьким моральним духом.

Гіркін звернув увагу на те, що навіть засуджені, яких активно намагаються вербувати для участі у війні, відмовляються від служби через відсутність довіри до влади і обман з боку Міноборони РФ. За його словами, військові часто не бажають добровільно йти «на убій», навіть якщо це стосується «мобілізованих». Вони готові йти на фронт лише за умови, що їхні побратими підуть разом з ними, але не хочуть ставати частиною «м'ясних штурмів», як це відбувається зараз.

Гіркін також підкреслив, що воєнні цілі залишаються нечіткими, а забезпечення військових на фронті – жахливе. За його словами, між «простими солдатами» і тими, хто знаходиться в тилу, існує явна нерівність, що додає гніву серед військових. Окрім того, терорист вказав на те, що багато солдатів вважають війну «комерційною», що також посилює їхнє незадоволення.

Бойовик зазначив, що якщо мобілізація не відбудеться, то скоро російська армія залишиться без поповнення, і ситуація стане критичною для Кремля.

Варто зауважити, що даними ГУР, з листопада 2024 року по липень 2025 року понад 25 тис. солдатів та офіцерів Центрального військового округу Росії, одного з п’яти округів окупаційної армії, самовільно залишили свої частини.

Дезертирства набувають різних форм: деякі військові покидають свої позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із місць постійної дислокації, а деякі не повертаються з лікування чи відпусток. Відзначено й випадки дезертирства разом з озброєнням та бойовою технікою. Лише в 2024-2025 роках зафіксовано понад 30 таких інцидентів.

До слова, Абдул-Хакім Шишані, головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, котрий нині воює на боці України розповів, чому росіянам вдається просуватися на фронті.

«Їхня тактика незмінна з часів Другої світової війни – «м'ясні штурми», коли кидають величезну кількість солдатів без відповідальності та підготовки. Поки в Росії є 140 мільйонів населення, вони діятимуть так. Але я впевнений, що Україна поверне свої території. Якщо світова спільнота продовжить підтримку, це лише питання часу», – сказав Абдул-Хакім Шишані.