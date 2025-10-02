На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів за «послугу»

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили 57-річну хмельничанку, яка налагодила схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, інформує «Главком».

Як встановило розслідування, зловмисниця обіцяла за $22 тис. допомогти уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

Повідомляється, що жінка переконувала потенційного «клієнта», буцімто вона зможе «вирішити питання» із встановленням інвалідності, запевнивши у надійності схеми. Також фігурантка підробила медичну довідку про наявність у чоловіка побутової травми, щоб довести свої «впливові зв’язки».

Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Триває слідство для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.