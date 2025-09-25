«Вибір простий, але страшний». Екснардеп Іллєнко звернувся до тих, хто планує пересидіти війну

«Кожен має воювати, інакше опиниться у пі*арській армії»

Офіцер піхотного батальйону Андрій Іллєнко заявив, що кожен громадянин України має усвідомити: якщо він не піде захищати свою країну, то в разі програшу «рано чи пізно опиниться в окупаційній армії». Про Андрій Іллєнко розповів в інтерв’ю в «Главкому».

Андрій Іллєнко навів приклад з власного досвіду. Його батальйон взяв у полон окупанта, який виявився громадянином України.

«Коли наш батальйон тільки зайшов на Добропільсько-Покровський напрямок, хлопці взяли в полон окупанта, і виявилося, що він громадянин України, який жив на лівобережжі Херсонщини і в перші дні російського вторгнення опинився в окупації. За кілька років потрапив до лав окупаційної армії і був відправлений на штурм як одноразовий солдат. Йому неймовірно пощастило, що не загинув у тому штурмі, а потрапив до нас у полон. Найцікавіше: під час АТО цей чоловік воював на боці України, був поранений», – розповів Іллєнко.

За словами Іллєнка, ця історія є ілюстрацією того, що може статися, якщо Україна програє війну. «Вибір простий: або ти ідеш у свою армію і захищаєш своє місто чи село, свою країну, або рано чи пізно ти опинишся в окупаційній армії. Вибір простий, але страшний, і треба усвідомити, що іншої опції не існує», – підкреслив офіцер.

Іллєнко розкритикував відсутність державної пропаганди, яка, на його думку, не є брехнею, а має бути постійним інтенсивним інформаційним впливом.

«На жаль, у нас взагалі не працює державна пропаганда. Я не боюся слова «пропаганда». На війні завжди є пропаганда, але це не значить, що пропаганда – це брехня. Має бути постійний інтенсивний інформаційний вплив. Його немає. Це тільки один аспект державної політики, якої немає. І, звичайно, має бути рівність та справедливість. Не має бути такого, що у селах мобілізація відбувається, а у дорогих районах великих міст, де люди мають гроші і певний соціальний статус, – ні», – розповів Іллєнко.

Нагадаємо, згідно з проєктом постанови Верховної Ради щодо програми діяльності Кабінету Міністрів України, у 2026 році планується досягти посилення мобілізаційних та рекрутингових заходів. До 31 грудня 2026 року уряд має забезпечити стабільне щомісячне виконання низки планових показників, зокрема збільшення рекрутингу громадян України до військової служби, а також іноземців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на програму діяльності Кабміну.