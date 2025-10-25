Головна Країна Події в Україні
НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам
Україна та НАТО спробували нові рішення з протидії КАБам
фото: Міноборони

Радар із новою сенсорною системою, ПЗ на базі ШІ та дрон-перехоплювач у складі комплексного рішення пройшли випробування в ускладнених погодних умовах

Спільний центр НАТО–Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) провели черговий етап випробувань інноваційного технічного рішення для захисту від керованих авіабомб на полігоні у Франції, повідомило Міністерство оборони України, інформує «Главком».

За повідомленням відомства, під час тестів за ускладнених метеоумов команди розробників перевірили роботу трьох компонентів системи: радара з новітньою сенсорною підсистемою, програмного забезпечення на основі штучного інтелекту та дрон-перехоплювача. Умовну «ворожу» ціль ідентифікували, супроводили та захопили радаром, після чого ШІ-модуль розрахував траєкторію, за якою дрон-перехоплювач відпрацював ураження.

Розробка створюється консорціумом оборонних компаній країн-членів НАТО з участю представників іноваційного сектору України та за підтримки експертів Міноборони і ЗСУ. Проєкт пройшов шлях від концепції до кількох прототипів різного рівня технологічної імплементації.

Як наголосили в оборонному відомстві, мета ініціативи – підвищити захист українських військових і цивільного населення від однієї з найнебезпечніших загроз сучасної війни. Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях і надають експертні зауваження, щоб адаптувати систему до реалій сучасного поля бою.

Раніше начальник Генерального штабу сухопутних військ Франції П’єр Шил заявив, що армія його країни готова до розгортання своїх сил у межах європейських гарантій безпеки для України вже у 2026 році. 

«Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України», – заявив П'єр Шил під час слухань перед депутатами комітету з питань оборони Національної асамблеї.

Начальник штабу сухопутних військ неодноразово підкреслював перед депутатами прихильність Франції до своїх союзників. «2026 рік буде роком коаліцій», – заявив він, згадавши, наприклад, навчання «Оріон 26».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що у межах гарантій безпеки іноземні країни готові відправити в Україну тисячі своїх військових. «А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тис. (іноземного контингенту в Україні). Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити», – сказав очільник України.

Як повідомлялося, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

