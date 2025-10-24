Головна Техно Телеком
Наталія Порощук
Наталія Порощук
Електронний ТЦК: Кабмін ухвалив автоматичне продовження відстрочок
Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично
фото: Міноборони

Зміни вступають в дію з 1 листопада

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Про це повідомляє «Главком» посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За даними глави уряду, понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично.

«80% відстрочок можна буде оформити онлайн через «Резерв+». Решта – через будь-який зручний ЦНАП. Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом – основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно», – заявила Свириденко.

Зміни вступають в дію з 1 листопада.

«Це рішення – важлива частина створення екосистеми «е-ТЦК», мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування», – пояснила премʼєрка.

Раніше Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. 

Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+»

До слова, невдовзі у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

