У застосунку «Армія+» з'явилось посвідчення військовослужбовця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У застосунку «Армія+» з'явилось посвідчення військовослужбовця
В «Армія ID» відтепер є фото та базова інформація про військового
скриншот з відео Міноборони

Посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, але допоможе під час перевірок на блокпостах

У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з'явились нові функції. Мова про персональне посвідчення та інформаційну стрічку «Пульс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу «Армія ID». Тепер у ньому доступний не лише унікальний девʼятизначний ID-номер для подання рапортів, а й посвідчення захисника чи захисниці для підтвердження статусу військовослужбовців.

Міноборони зазначає, що посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, але допоможе під час перевірок, зокрема на блокпостах. В «Армія ID» відтепер є фото та базова інформація за QR-кодом, просканувавши який представники ТЦК або Військової служби правопорядку можуть отримати дані про військовослужбовця чи військовослужбовицю.

Окрім посвідчення, в «Армія ID» запущено інформаційну стрічку «Пульс» з поясненнями прав і можливостей, практичними порадами та корисним досвідом для військових. Наприклад, яка відпустка гарантована військовим та як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.

Також оновлено дизайн і навігацію застосунку. Тепер рапорти, навчання та інші функції зібрані в розділі «Сервіси». Загальнонаціональна програма підтримки військовослужбовців «Плюси» у цій версії винесена вгору для швидкого доступу. Крім того, з’явився розділ сповіщень, який дозволяє відстежувати важливі повідомлення та статуси рапортів за весь час.

До слова, Кабінет міністрів затвердив створення електронного реєстру зброярів – бази даних виробників та постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

