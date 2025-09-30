OpenAI впроваджує обмеження для неповнолітніх користувачів ChatGPT: що зміниться

ChatGPT впроваджує батьківський контроль після трагедії з підлітком із США

Компанія OpenAI оголосила про запровадження батьківського контролю для десктопних і мобільних версій свого чат-бота ChatGPT. Це рішення стало відповіддю на судовий позов від батьків підлітка з Каліфорнії, які стверджують, що їхній син скоїв самогубство після спілкування зі штучним інтелектом (ШІ).

Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, нові функції дозволять батькам гнучко налаштовувати рівень безпеки та конфіденційності для неповнолітніх користувачів.

Батьки зможуть блокувати доступ підлітків до небажаного вмісту. З'явиться можливість керувати функцією збереження історії листування, а також вирішувати, чи можуть діалоги використовуватися для навчання моделей OpenAI.

Можна буде встановити режим тиші, повністю блокуючи доступ до сервісу на певний час, а також відключати голосовий режим і функції генерації та редагування зображень.

Важливо зазначити, що батьки не матимуть прямого доступу до листування підлітка. Інформація, необхідна для надання допомоги, може бути передана лише у виняткових випадках, коли автоматичні системи чи модератори виявлять ознаки серйозної загрози безпеці.

Цей крок від OpenAI відбувається на тлі посилення уваги з боку американських регуляторів до компаній, що працюють у сфері ШІ, через потенційні негативні ризики, пов'язані з чат-ботами.

Нагадаємо, сімейна пара зі штату Каліфорнія подала позов проти OpenAI, звинувачуючи компанію у смерті 16-річного сина. Як повідомляє телеканал NBC News, підліток розповідав чат-боту про свої проблеми, і за кілька тижнів до його смерті нейромережа перетворилася з програми-помічника на «тренера з суїциду». Як стверджують батьки підлітка, чат-бот не лише не припинив спілкування, коли їхній син написав про бажання вчинити самогубство, але й надав йому інформацію на тему.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію.