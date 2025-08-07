Головна Техно Телеком
OpenAI випустив нову нейромодель GPT-5

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
OpenAI надасть доступ до GPT-5 більшості безкоштовних користувачів та платних передплатників ChatGPT вже сьогодні
Компанія OpenAI представила свою довгоочікувану модель штучного інтелекту нового покоління – GPT-5. Нова версія, яку компанія позиціонує як «значне оновлення», вже доступна для багатьох користувачів, заявив головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За його словами, GPT-5 вперше дає відчуття «розмови з експертом з будь-якої теми». Модель стала швидше реагувати на запити, краще відповідає на складні запитання і рідше «вигадує» інформацію.

Серед основних нововведень зазначають, що OpenAI робить ставку на застосування GPT-5 у сфері комп'ютерного програмування. За словами Альтмана, «ідея програмного забезпечення на вимогу стане визначальною частиною нової ери GPT-5». На демонстрації модель за кілька хвилин створила повноцінний вебдодаток для вивчення мови. Також GPT-5 значно покращив можливості для творчого письма та обґрунтування складних запитів, що дозволяє користувачам отримувати більш точні та осмислені відповіді.

Серед нововведень підкреслюють, що у ChatGPT з'явилися чотири попередньо встановлені «особистості»: Цинік, Робот, Слухач та Заучка. Користувачі можуть обирати одну з них для налаштування взаємодії з чатботом. Також GPT-5 може самостійно визначати, скільки часу потрібно витратити на аналіз запиту користувача, щоб надати найякіснішу відповідь.

OpenAI надасть доступ до GPT-5 більшості безкоштовних користувачів та платних передплатників ChatGPT вже сьогодні, а освітні та корпоративні клієнти отримають доступ наступного тижня.

Компанія прагне зберегти лідерство на ринку, незважаючи на зростання конкуренції з боку Google, Anthropic та xAI, а також китайських фірм. Для цього OpenAI залучила десятки мільярдів доларів для інвестицій у фахівців, чіпи та центри обробки даних. Наразі ChatGPT має майже 700 млн користувачів щотижня.

Нагадаємо, Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон потрапив під критику після того, як зізнався, що регулярно звертається до інструментів штучного інтелекту за думкою у своїй роботі на посаді глави держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Крістерссон заявив, що використовує такі інструменти, як ChatGPT і французький сервіс LeChat. За словами політика, його колеги також використовують штучний інтелект у своїй повсякденній роботі.

Теги: Chat GPT штучний інтелект

