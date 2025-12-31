Google присвятив дудл Новому року
До Нового року компанія Google випустила дудл. Він доступний на стартовій сторінці пошукача, передає «Главком».
Логотип пошуковика виконано в золотистих тонах із блискітками. Замість літер «о» використали сріблясту цифру 2026, а композицію доповнює святкова цукерка-хлопавка, з якої розсипається золото-фіолетове конфеті.
Компанія Google вже давно має традицію відзначати важливі події дудлами – креативними варіаціями свого логотипа. Перший такий дудл з’явився у 1998 році, коли засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін поїхали на фестиваль Burning Man. Тоді до логотипа додали зображення дерев’яної фігури – символу фестивалю. Експеримент виявився вдалим, і згодом Google почав створювати дудли й до інших свят та подій.
Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.
