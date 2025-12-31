Головна Техно Телеком
Google присвятив дудл Новому року

Google присвятив дудл Новому року
Google привітав користувачів із Новим роком
Компанія Google вже давно має традицію відзначати важливі події дудлами

До Нового року компанія Google випустила дудл. Він доступний на стартовій сторінці пошукача, передає «Главком».

Логотип пошуковика виконано в золотистих тонах із блискітками. Замість літер «о» використали сріблясту цифру 2026, а композицію доповнює святкова цукерка-хлопавка, з якої розсипається золото-фіолетове конфеті.

Google присвятив дудл Новому року фото 1

Компанія Google вже давно має традицію відзначати важливі події дудлами – креативними варіаціями свого логотипа. Перший такий дудл з’явився у 1998 році, коли засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін поїхали на фестиваль Burning Man. Тоді до логотипа додали зображення дерев’яної фігури – символу фестивалю. Експеримент виявився вдалим, і згодом Google почав створювати дудли й до інших свят та подій.

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей.

