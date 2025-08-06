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Прем’єр Швеції втрапив у скандал через використання ChatGPT

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прем’єр Швеції втрапив у скандал через використання ChatGPT
Ульф Крістерссон сказав, що він досить часто використовував штучний інтелект
фото: Shutterstock

Експерти в галузі технологій висловили занепокоєння з приводу використання політиками інструментів штучного інтелекту

Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон потрапив під критику після того, як зізнався, що регулярно звертається до інструментів штучного інтелекту за думкою у своїй роботі на посаді глави держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Крістерссон заявив, що використовує такі інструменти, як ChatGPT і французький сервіс LeChat. За словами політика, його колеги також використовують штучний інтелект у своїй повсякденній роботі.

Прем'єр-міністр сказав шведській газеті Dagens industri: «Я сам використовую його досить часто. Хоча б для отримання другої думки. Що зробили інші? І чи не варто нам думати зовсім протилежно? Такі питання».

Однак експерти в галузі технологій висловили занепокоєння з приводу такого використання політиками інструментів штучного інтелекту, а газета Aftonbladet в редакційній статті звинуватила Крістерссона в тому, що він «піддався психозу олігархів щодо штучного інтелекту».

«Треба бути дуже обережним», – сказала Сімоне Фішер-Хюбнер, дослідниця комп'ютерних наук в Університеті Карлстада, в інтерв'ю Aftonbladet, застерігаючи від використання ChatGPT для роботи з конфіденційною інформацією.

Пізніше речник Крістерссона, Том Самуельссон, заявив, що прем'єр-міністр не ризикує, використовуючи штучний інтелект. «Звісно, там не зберігається інформація, що стосується безпеки. Вона використовується скоріше як орієнтир», – сказав він.

Однак Вірджинія Дігнум, професорка відповідального штучного інтелекту в Університеті Умео, заявила, що ШІ не здатний давати змістовну думку щодо політичних ідей і що він просто відображає погляди тих, хто його створив.

«Чим більше він покладається на ШІ в простих речах, тим більший ризик надмірної впевненості в системі. Це слизька доріжка», – сказала вона. «Ми повинні вимагати, щоб надійність була гарантована. Ми не голосували за ChatGPT».

До слова, керівник OpenAI Сем Альтман попередив користувачів, що їхні розмови з ChatGPT не захищені законом, так само як бесіди зі справжніми фахівцями, такими як терапевти, юристи чи лікарі. «Зараз, якщо ви поговорите з терапевтом, юристом або лікарем про свої проблеми, існує правовий захист цих розмов», – пояснив Альтман. Натомість щодо бесід із ШІ-чатботами такої ясності та безпеки немає.

Теги: Швеція скандал Chat GPT

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