Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Безплатний» роумінг у ЄС. Хто насправді платить за зв’язок українців за кордоном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Безплатний» роумінг у ЄС. Хто насправді платить за зв’язок українців за кордоном
Українські SIM-карти залишилися у мільйонів біженців у Європі
фото: depositphotos.com

Мільйони абонентів за кордоном і нові угоди з європейськими операторами змінили економіку мобільного зв’язку

Роумінг для українців у країнах Європейського Союзу фактично став «безплатним», однак за цим стоїть складна економічна логіка мобільних операторів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Евакуація абонентів. Мобільний зв’язок різко подорожчав: як рятуються українці».

Якщо ще кілька років тому дзвінки з Польщі чи Німеччини могли коштувати десятки гривень за хвилину, то нині оператори пропонують користуватися зв’язком у ЄС майже на тих самих умовах, що й в Україні.

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року за кордон виїхали мільйони українців. За різними оцінками, лише в країнах ЄС проживають від 4 до 6 млн громадян України. Більшість із них зберегли українські SIM-карти та продовжили користуватися ними в роумінгу.

Європейські оператори дозволили українським абонентам, які втекли від війни, користуватися своїми мережами майже без додаткових платежів. Відповідні домовленості щороку продовжувалися, а у 2026 році Україна офіційно приєдналася до європейської роумінгової зони Roam Like at Home (RLAH).

Це означає, що українці можуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткової плати за роумінг – за тими самими тарифами, що й удома. Такі ж умови діють і для абонентів європейських операторів, які перебувають в Україні.

Втім, для мобільних компаній обслуговування мільйонів абонентів за кордоном не є безплатним. Оператори сплачують за міжнародний трафік, взаєморозрахунки з іноземними мережами та пропускну здатність каналів зв’язку.

Ці витрати нікуди не зникли, а лише перерозподілилися. У результаті частину фінансового навантаження несуть абоненти, які залишилися в Україні.

Раніше «Главком» писав, що українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати в автономність мереж в умовах війни.

До прикладу, 1 березня 2026 року Kyivstar планує підвищити вартість пакетів послуг у низці популярних тарифних планів, які не змінювалися понад рік. Ціна може зрости на 50–90 грн.

Читайте також:

Теги: мобільний зв’язок мобільні оператори тарифи Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зменшити суми в рахунках за світло під час відключень можливо
Чому при відключеннях світла зросли рахунки: пояснення Yasno
26 лютого, 16:23
З 24 лютого США запровадили 10% глобальне мито на імпорт
У США набули чинності нові мита Трампа
24 лютого, 11:42
США залишили чинними угоди з ЄС і Британією
США підтвердили чинність тарифних угод попри запровадження нових мит
23 лютого, 15:09
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
23 лютого, 02:26
Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
22 лютого, 01:27
Мексика та Канада отримали звільнення від 10% мита США
Мексика та Канада отримали звільнення від 10% мита США
21 лютого, 07:53
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
20 лютого, 23:02
Трамп порадив Європі стати розумнішою
Трамп порадив Європі стати розумнішою
20 лютого, 22:42
CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа
CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа
13 лютого, 01:59

Телеком

«Безплатний» роумінг у ЄС. Хто насправді платить за зв’язок українців за кордоном
«Безплатний» роумінг у ЄС. Хто насправді платить за зв’язок українців за кордоном
Чому мобільний зв’язок різко дорожчає: названо ключові причини
Чому мобільний зв’язок різко дорожчає: названо ключові причини
У «Резерв+» запрацювала електронна черга в ТЦК
У «Резерв+» запрацювала електронна черга в ТЦК
Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу
Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу
Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс
Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс
Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого
Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua