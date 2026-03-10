«Безплатний» роумінг у ЄС. Хто насправді платить за зв’язок українців за кордоном

Мільйони абонентів за кордоном і нові угоди з європейськими операторами змінили економіку мобільного зв’язку

Роумінг для українців у країнах Європейського Союзу фактично став «безплатним», однак за цим стоїть складна економічна логіка мобільних операторів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Евакуація абонентів. Мобільний зв’язок різко подорожчав: як рятуються українці».

Якщо ще кілька років тому дзвінки з Польщі чи Німеччини могли коштувати десятки гривень за хвилину, то нині оператори пропонують користуватися зв’язком у ЄС майже на тих самих умовах, що й в Україні.

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року за кордон виїхали мільйони українців. За різними оцінками, лише в країнах ЄС проживають від 4 до 6 млн громадян України. Більшість із них зберегли українські SIM-карти та продовжили користуватися ними в роумінгу.

Європейські оператори дозволили українським абонентам, які втекли від війни, користуватися своїми мережами майже без додаткових платежів. Відповідні домовленості щороку продовжувалися, а у 2026 році Україна офіційно приєдналася до європейської роумінгової зони Roam Like at Home (RLAH).

Це означає, що українці можуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткової плати за роумінг – за тими самими тарифами, що й удома. Такі ж умови діють і для абонентів європейських операторів, які перебувають в Україні.

Втім, для мобільних компаній обслуговування мільйонів абонентів за кордоном не є безплатним. Оператори сплачують за міжнародний трафік, взаєморозрахунки з іноземними мережами та пропускну здатність каналів зв’язку.

Ці витрати нікуди не зникли, а лише перерозподілилися. У результаті частину фінансового навантаження несуть абоненти, які залишилися в Україні.

Раніше «Главком» писав, що українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати в автономність мереж в умовах війни.

До прикладу, 1 березня 2026 року Kyivstar планує підвищити вартість пакетів послуг у низці популярних тарифних планів, які не змінювалися понад рік. Ціна може зрости на 50–90 грн.