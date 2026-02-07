Росіяни шукають зрадників в Україні, щоб увімкнути Starlink

Українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони

Фахівці знають, як протидіяти намірам росіян відновити доступ до американських терміналів супутникового зв’язку

Російські окупанти планують використати зрадників в Україні, щоб активувати відключені термінали супутникового зв’язку Starlink. Як інформує «Главком», про це повідомив радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій Флеш Бескрестнов. Проте, за його словами, усі ідеї росіян досить банальні.

«Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і т.д.», – перелічив Бескрестнов.

Радник міністра наголосив, що в Україні знають, як протидіяти таким намірам росіян.

«Усі ці Старлінки ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити «легкі гроші» від ворога чекає увʼязнення, і немале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин», – пояснив він.

Сергій Бескрестнов порадив потенційним зрадникам навіть не намагатися співпрацювати з ворогом.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.