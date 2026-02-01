Головна Країна Події в Україні
SpaceX зламала дронову тактику РФ: Starlink більше не допомагає атакам з повітря

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
SpaceX зламала дронову тактику РФ: Starlink більше не допомагає атакам з повітря
Starlink стає непридатним для використання на швидкісних БпЛА, які Росія застосовує для атак
фото з відкритих джерел

За словами Флеша, нові підходи мають бути реалізовані так, щоб Starlink залишався ефективним для українських військових, але був недоступним для ворога

Компанія SpaceX на прохання Міністерства оборони України почала запроваджувати перші обмеження, які ускладнюють використання супутникового зв’язку Starlink російськими військами для ударів дронами по Україні. Про це повідомив радник Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (позивний Флеш), пише «Главком».

У російських військових пабліках почали з’являтися скарги, що термінали Starlink відключаються, коли швидкість перевищує 90 км/год. Через це зв’язок перестає працювати на керованих ударних дронах, зокрема типу «Молнія» або «Італмас».

Фактично це означає, що Starlink стає непридатним для використання на швидкісних БпЛА, які Росія застосовує для атак.

Сергій Бескрестнов наголосив, що не всі деталі можна оприлюднювати, але підтвердив, що SpaceX активно співпрацює з українською стороною, а всі заходи спрямовані на захист військових, цивільних і критичної інфраструктури.

«Багато користувачів системи супутникового зв'язку Starlink в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які SpaceХ вжив на прохання Міністерства оборони України... Всі ці дії спрямовані на одну мету: захист українців і об'єктів інфраструктури», – написав він.

За словами Флеша, нові підходи мають бути реалізовані так, щоб Starlink залишався ефективним для українських військових, але був недоступним для ворога.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск відреагував на повідомлення міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання РФ системи Starlink на БпЛА.

Як повідомлялось, Міноборони разом зі SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських БпЛА. 

До слова, Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. На знімках, які отримало ЗМІ, видно супутникову антену, де залишились серійні номери.

