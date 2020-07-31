Розсекречені нові смартфони Nokia



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Всі три пристрої будуть позиціонуватися як недорогі апарати

На початку осені Nokia випустить три нових смартфона.

Про це повідомляє видання NokiaMob з посиланням на інформоване джерело.

Всі три пристрої будуть позиціонуватися як недорогі апарати. Перший з них згадується в документації Nokia як Wolverine. За словами джерела, під цим позначенням ховається телефон 2.4, який вийде з процесором MediaTek Helio P22, 6,5-дюймовим екраном з роздільною здатністю HD і вирізом, подвійний камерою з об'єктивами на 13 і 2 мегапікселя.

Розсекречений девайс також отримає акумулятор ємністю 4500 міліампер-годин і буде доступний в двох версіях - з 2 гігабайтами оперативної пам'яті і 32 гігабайтами вбудованої пам'яті і в комплектації 3 гігабайт оперативної і 64 гігабайт вбудованої пам'яті. Вартість Nokia 2.4 складе 110 доларів.

Також в списку згадується смартфон Nokia 6.3, який повинен вийти з чіпом Snapdragon 675 або Snapdragon 730 і камерою на чотири сенсора. Про Nokia 7.3 відомо лише те, що апарат повинен з'явитися на ринку в двох версіях - з підтримкою 4G і 5G.

Реліз девайсів відбудеться на виставці IFA 2020 року, яка пройде в Берліні з 3 по 5 вересня. Через епідеміологічну ситуацію в Європі в цьому році захід може пройти в онлайн-форматі.