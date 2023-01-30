Справа щодо АМКУ та медіагруп: суд ухвалив рішення

Тепер «Мережа Ланет» готується подавати окремі позови щодо відшкодування збитків, зумовлених розірванням договорів

Верховний суд України задовольнив касаційну скаргу компанії «Мережа Ланет» у справі проти Антимонопольного комітету України і зобов’язав розглянути заяву компанії щодо зловживання монопольним становищем медіагрупами. Про це повідомляє Детектор Медіа.

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«Ланет» звертався до Антимонопольного комітету з заявою, де звинуватив медіагрупи «1+1 media», «Медіа Група Україна», StarLightMedia, Inter Media Group у тому, що вони:

узгоджено запровадили пакетний продаж популярних і непопулярних програм;

координують свої дії між собою, одночасного розриваючи в односторонньому порядку договори з деякими провайдерами;

зловживають колективною монополією, висуваючи провайдерам вимогу щодо вартості тарифного пакету для абонентів.

Проте АМКУ у розгляді заяви відмовив, тоді провайдер звернувся до Господарського суду. У січні 2022 року суд прийняв рішення на користь «Ланету» і зобов'язав Антимонопольний комітет провести розслідування. Однак згодом відповідач АМКУ оскаржив це рішення. І Північний апеляційний господарський суд у жовтні 2022 року скасував рішення першої інстанції. Провайдер оскаржив і це рішення.

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19 січня 2023 року справа вже розглядалась у касації. Верховний суд задовольнив заяву «Мережі Ланет» і залишив в силі рішення Господарського суду. Тобто тепер Антимонопольний комітет має розглянути скаргу провайдера скаргу щодо зловживання медіагрупами монопольним становищем. Також АМКУ має виплатити «Ланету» 908 грн судового збору за подання касаційної скарги.

Адвокат «Мережі Ланет» Сергій Дешунін переконаний, що після отримання рішення Верховного суду комітет має одразу поновити механізм розгляду заяви. На розгляд подібних заяв у законі встановлений термін 30 днів: «Тобто після отримання заяви Антимонопольний комітет має приблизно місяць на те, щоб відкрити провадження або відмовити у його відкритті».

Тепер «Мережа Ланет» готується подавати окремі позови до кожної з чотирьох медіагруп: «1+1 media», «Медіа Група Україна», StarLightMedia, Inter Media Group щодо відшкодування збитків, зумовлених розірванням договорів на трансляцію каналів згаданих холдингів.

«Ми провели непросту роботу щодо оцінки збитків, підготовки обґрунтування позову. Події війни відтермінували наші наміри, але зараз ми повернулись до цієї справи і ми хочемо відновити справедливість», – каже адвокат. За його словами, сума позову приблизно 30 млн грн до всіх чотирьох медіагруп.

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Раніше компанія подавала подібний позов, однак він визначав відповідачами одразу чотири медіагрупи, і Господарський суд відмовив у розгляді за формальними ознаками. Після цього провайдер розділив цей позов на чотири до кожної з груп. Серед них і «Медіа Група Україна».

Нагадаємо, у березні 2021 року StarLightMedia та «Медіа Група Україна» анонсували розірвання угоди з провайдером «Мережа Ланет», не вказуючи причини припинення співпраці. За інформацією джерел «Детектора медіа», невдоволення медіагруп викликала акція «Ланету» «Лютий GIG». За 33 гривні на місяць нові абоненти до кінця весни могли користуватися послугами інтернету та мати доступ до понад 150 онлайн-телеканалів у сервісі «Ланет.TV».

Однак ще восени 2020 року медіагрупи встановили рівень інфляції на 2021 рік для провайдерів 30% і висунули вимогу щодо зростання вартості найдешевшого пакету для абонентів до 99 гривень.

Спершу влітку 2021 року «Мережа Ланет» подала позов до чотирьох медіагруп про дострокове розірвання договорів. Однак поки справа була скерована до суду позовні вимоги, за словами адвоката провайдера, застаріли і компанія мала намір їх змінити.

Втім після цього «Мережа Ланет» подала в Господарський суд Києва позовну заяву вже проти Антимонопольного комітету України.

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У АМКУ в коментарі «Детектор медіа» зазначили, що заява мережі «Ланет» не відповідала встановленим законодавством вимогам, а саме: не було надано копій документів, які підтверджували викладені в заяві обставини, що перешкоджало її розгляду. Мережа «Ланет» звернулась до АМКУ із заявою, що є ідентична первісній, «про наявність в діях медіагруп ознак зловживання монопольним становищем». Ця заява зараз перебуває на розгляді АМКУ. 29 липня 2021 року Антимонопольний комітет України розглянув звернення мережі «Ланет» щодо «наявності потенційної картельної змови» на медіаринку в межах конфлікту провайдера з медіагрупами, але відмовився ухвалити рішення по суті.