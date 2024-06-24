Свідоцтво про шлюб, розлучення й зміна імені. Федоров анонсував нові послуги в «Дії»

Документи підтягнуться в «Дію», якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян

Українці мають змогу зареєструватися на бета-тестування нових послуг

У застосунку «Дія» найближчим часом будуть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, зараз українці мають змогу зареєструватися на бета-тестування послуг.

«Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на «Укрпошті», – зазначив він.

Також у «Дію» автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини – за податковим номером. Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва. Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище – і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть і свідоцтва про народження повнолітніх дітей.

Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» перші пари вже пройшли одруження. Станом на зараз на бета-тестування даної функції записались вже понад п’ять тисяч закоханих.

Як повідомлялося, у «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи.

До слова, 7 червня уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».