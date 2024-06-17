Кабмін дозволив використання штучного інтелекту в «Дії»

«Дія» працювала над впровадженням помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення українців

Кабінет міністрів вніс зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект. Про це йдеться в урядовій постанові № 693.

Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в порталі «Дія».

Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування порталом «Дія» зокрема з використанням технологій штучного інтелекту.

Також постановою передбачено за допомогою порталі «Дія» внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.

Нагадаємо, група нинішніх і колишніх співробітників компаній штучного інтелекту, включно з Microsoft, відкриває нову вкладку OpenAI та Alphabet. Google DeepMind висловив занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних із новою технологією.

Як повідомлялося, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, учні зможуть навчатися за допомогою штучного інтелекту, VR-технологій, Minecraft та Убер-Школи.

До слова, протягом наступних двох років штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць у розвинених країнах та 40% робочих місць у всьому світі.