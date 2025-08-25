Telegram тестує оновлення: що відомо про «музичні профілі»

Telegram тестує музичні статуси в профілях, проте такий функціонал ще недоступний для більшості користувачів

Telegram почав експериментувати з новою функцією – музичними статусами для профілів, що дозволить користувачам додавати улюблені треки на свою сторінку. Перші ознаки цієї опції були виявлені в тестовій збірці клієнта під macOS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на teleLakel.

Користувач зможе обрати будь-який трек із чату та за допомогою кнопки «Add To Profile» прикріпити його до свого профілю. Додані композиції з'являтимуться у статусі, і кожен, хто відвідає сторінку, зможе побачити список обраної музики. Натискання на трек відкриє повну добірку всіх музичних записів власника профілю.

скріншот

Наразі у Telegram немає власної бази аудіозаписів, тому користувачам доведеться шукати та завантажувати музику самостійно.

Нагадаємо, сервіс обміну повідомленнями WhatsApp додає нову функцію, що дозволяє залишати голосові повідомлення у разі пропущеного дзвінка. Про це пише The Sun, передає «Главком».

За інформацією британського таблоїда, користувачі зможуть прослуховувати такі повідомлення пізніше, проте багатьох ця зміна обурила.

Користувачі зазначають, що голосова пошта у месенджері є зайвою, адже подібна функція вже існує у стандартних дзвінках, якими користуються небагато людей. Крім того, деякі користувачі розглядають нововведення як втручання у приватне життя, оскільки створює тиск щодо постійної доступності.