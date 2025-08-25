Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Telegram тестує оновлення: що відомо про «музичні профілі»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Telegram тестує оновлення: що відомо про «музичні профілі»
Telegram почав експериментувати з новою функцією
колаж: glavcom.ua

Telegram тестує музичні статуси в профілях, проте такий функціонал ще недоступний для більшості користувачів

Telegram почав експериментувати з новою функцією – музичними статусами для профілів, що дозволить користувачам додавати улюблені треки на свою сторінку. Перші ознаки цієї опції були виявлені в тестовій збірці клієнта під macOS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на teleLakel.

Користувач зможе обрати будь-який трек із чату та за допомогою кнопки «Add To Profile» прикріпити його до свого профілю. Додані композиції з'являтимуться у статусі, і кожен, хто відвідає сторінку, зможе побачити список обраної музики. Натискання на трек відкриє повну добірку всіх музичних записів власника профілю.

Telegram тестує оновлення: що відомо про «музичні профілі» фото 1
скріншот

Наразі у Telegram немає власної бази аудіозаписів, тому користувачам доведеться шукати та завантажувати музику самостійно.

Нагадаємо, сервіс обміну повідомленнями WhatsApp додає нову функцію, що дозволяє залишати голосові повідомлення у разі пропущеного дзвінка. Про це пише The Sun, передає «Главком».

За інформацією британського таблоїда, користувачі зможуть прослуховувати такі повідомлення пізніше, проте багатьох ця зміна обурила.

Користувачі зазначають, що голосова пошта у месенджері є зайвою, адже подібна функція вже існує у стандартних дзвінках, якими користуються небагато людей. Крім того, деякі користувачі розглядають нововведення як втручання у приватне життя, оскільки створює тиск щодо постійної доступності.

Читайте також:

Теги: Telegram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 23 серпня
Атака на Краматорськ та Конотоп, вибухи у Росії: головне за ніч
23 серпня, 05:51
WhatsApp назвав причину, через яку РФ обмежує доступ до месенджера
WhatsApp відповів на спроби РФ блокувати месенджер
14 серпня, 09:57
Головні новини ночі проти 5 серпня
Вибухи у Сумах та на Одещині, домашній арешт експрезидента Бразилії: головне за ніч
5 серпня, 05:57

Телеком

Telegram тестує оновлення: що відомо про «музичні профілі»
Telegram тестує оновлення: що відомо про «музичні профілі»
Нове оновлення WhatsApp обурило користувачів: у чому причина
Нове оновлення WhatsApp обурило користувачів: у чому причина
Google присвятив дудл Дню Незалежності України
Google присвятив дудл Дню Незалежності України
«Дія» запустить власний ШІ за 225 млн: названо переможця тендеру
«Дія» запустить власний ШІ за 225 млн: названо переможця тендеру
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом
В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
24K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
7419
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6113
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3508
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua