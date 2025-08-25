Нове оновлення WhatsApp обурило користувачів: у чому причина

Оновлення викликало хвилю невдоволення

Сервіс обміну повідомленнями WhatsApp додає нову функцію, що дозволяє залишати голосові повідомлення у разі пропущеного дзвінка. Про це пише The Sun, передає «Главком».

За інформацією британського таблоїда, користувачі зможуть прослуховувати такі повідомлення пізніше, проте багатьох ця зміна обурила.

Користувачі зазначають, що голосова пошта у месенджері є зайвою, адже подібна функція вже існує у стандартних дзвінках, якими користуються небагато людей. Крім того, деякі користувачі розглядають нововведення як втручання у приватне життя, оскільки створює тиск щодо постійної доступності.

Попередні зміни WhatsApp, такі як «анімована мовна бульбашка», також викликали невдоволення користувачів. Наразі функція голосової пошти доступна лише у бета-версії, і користувачі сподіваються, що керівництво WhatsApp перегляне своє рішення.

Проте критики зазначають, що ймовірність відмови від ідеї низька, враховуючи кількість вже реалізованих функцій, які не отримали широкого схвалення.

Між тим, WhatsApp для iPhone більше не підтримує старі версії iOS.