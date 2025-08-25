Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Нове оновлення WhatsApp обурило користувачів: у чому причина

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Нове оновлення WhatsApp обурило користувачів: у чому причина
Користувачі скаржаться на WhatsApp
фото: depositphotos.com

Оновлення викликало хвилю невдоволення

Сервіс обміну повідомленнями WhatsApp додає нову функцію, що дозволяє залишати голосові повідомлення у разі пропущеного дзвінка. Про це пише The Sun, передає «Главком».

За інформацією британського таблоїда, користувачі зможуть прослуховувати такі повідомлення пізніше, проте багатьох ця зміна обурила.

Користувачі зазначають, що голосова пошта у месенджері є зайвою, адже подібна функція вже існує у стандартних дзвінках, якими користуються небагато людей. Крім того, деякі користувачі розглядають нововведення як втручання у приватне життя, оскільки створює тиск щодо постійної доступності.

Попередні зміни WhatsApp, такі як «анімована мовна бульбашка», також викликали невдоволення користувачів. Наразі функція голосової пошти доступна лише у бета-версії, і користувачі сподіваються, що керівництво WhatsApp перегляне своє рішення.

Проте критики зазначають, що ймовірність відмови від ідеї низька, враховуючи кількість вже реалізованих функцій, які не отримали широкого схвалення.

Між тим, WhatsApp для iPhone більше не підтримує старі версії iOS.

Читайте також:

Теги: WhatsApp пошта технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти пояснили, чи потрібно заряджати смартфон до 80%
Чи справді варто заряджати смартфон лише до 80%: пояснення експертів
Вчора, 23:33
Через відсутність чітких інструкцій щодо митних зборів, поштові оператори по всій Європі зупинили доставку посилок до США
Глобальний поштовий колапс: США спровокували кризу з відправленнями посилок
Вчора, 08:49
Доцент Моджтаба Абді-Джалебі та кандидат наук Сімінг Хуан із новими пристроями
Прорив у науці: розроблено сонячні батареї, що живлять електроніку від штучного світла
22 серпня, 15:40
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки
21 серпня, 15:35
Зеленсьикй поділився деталями дронової угоди між УКраїною та США
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі
21 серпня, 11:12
Трамп пообіцяв для США новітню систему ППО
Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа
13 серпня, 14:38
Вчені з космосу вивчають ліс крізь радіохвилі
Супутники фіксують різкі зміни у лісах Землі
9 серпня, 02:00
Найбільший хмарний провайдер України: топ 10 фактів про GigaCloud
Найбільший хмарний провайдер України: топ 10 фактів про GigaCloud Реклама
7 серпня, 15:39
Старий «піксель» залишатиметься у вжитку ще деякий час, поки триватиме перехід
ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка
3 серпня, 15:33

Телеком

Нове оновлення WhatsApp обурило користувачів: у чому причина
Нове оновлення WhatsApp обурило користувачів: у чому причина
Google присвятив дудл Дню Незалежності України
Google присвятив дудл Дню Незалежності України
«Дія» запустить власний ШІ за 225 млн: названо переможця тендеру
«Дія» запустить власний ШІ за 225 млн: названо переможця тендеру
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом
В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом
Google сплатить Австралії $36 млн штрафу: що порушив техногігант
Google сплатить Австралії $36 млн штрафу: що порушив техногігант

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
13K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7775
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
5378
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua