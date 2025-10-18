Мережа вибухнула мемами після прем’єри шоу «Холостяк»

Перший випуск не обійшовся без курйозів

Увечері в п'ятницю, 17 жовтня, відбулася прем'єра нового сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк», під час якого спробує знайти кохання український актор Тарас Цимбалюк. Перший випуск не обійшовся без курйозів, невеликих перепалок між дівчатами, а також яскравих образів учасниць. Та реакцію користувачів у мережі на окремі й смішні моменти шоу довго чекати не довелося – меми з цього приводу продовжують розважати соцмережі. Про це повідомляє «Главком».

Тим часом творці шоу хваляться, що прем'єру подивилися 2,5 мільйона глядачів.

Неабияк насмішила глядачів учасниця з Хмельницького на ім'я Іра у великому рожевому капелюсі.

А Ірина з Києва приїхала до головного героя шоу на даху лімузина з настільки незворушним виразом обличчя, що воно одразу ж стало основою для багатьох мемів. Одна гримаса – для безлічі ситуацій.

Крім того, аудиторію здивувала 20-річна учасниця, котра заявила, що навчається на першому курсі медичного вишу, проте не змогла відповісти на питання, що таке турникет.

9 фото На весь екран

















Шоу «Холостяк» – що про нього відомо

«Холостяк» – це українське романтичне реаліті-шоу, де один неодружений чоловік шукає кохання серед кількох десятків учасниць. Хлопець влаштовує романтичні побачення, щоб краще пізнати дівчат. Щотижня відбувається «Церемонія троянд», де холостяк сповіщає про своє рішення символічною трояндою. Ті, хто отримав її – продовжують участь у шоу. Та, кому хлопець не дав квітки, вибуває з проєкту.

Раніше головний герой романтичного телешоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк став гостем церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (далі ОМКФ). Актор здивував стилем і деяких своїх колег, зокрема, народну артистку України Ольгу Сумську.

Також напередодні прем'єри шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк виїхав за кордон.