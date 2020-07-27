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    Технології

    У Токіо створили роботів-дезінфекторів для вокзалів

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    Clinabo CL02 дезінфікують поручні, сидіння та інші об'єкти на станції - У Токіо створили роботів-дезінфекторів для вокзалів
    Clinabo CL02 дезінфікують поручні, сидіння та інші об'єкти на станції

    Перші мобільні роботи і роботи-дезінфектори Clinabo CL02 вже з'явилися на новій залізничній станції в Токіо

    Японська East Japan Railway Company презентувала роботів з штучним інтелектом для роботи на станціях. Про це повідомляє Kyodo News.

    Зазначається, що перші мобільні роботи і роботи-дезінфектори Clinabo CL02 вже з'явилися на новій залізничній станції в Токіо.

    «Clinabo CL02 дезінфікують поручні, сидіння та інші об'єкти на станції Таканави. Механізм оснащений штучним інтелектом, 3D-камерами і сенсорами для подолання перешкод на шляху», - йдеться у повідомленні.

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    У компанії сподіваються, що в майбутньому такі роботи зможуть працювати вже безпосередньо всередині поїздів.

    Також були представлені роботи, які зможуть допомагати пасажирам з перевезенням багажу, їжею і напоями, а також необхідною інформацією про розклад поїздів.

    Японія технології
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