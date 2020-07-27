У Токіо створили роботів-дезінфекторів для вокзалів



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Clinabo CL02 дезінфікують поручні, сидіння та інші об'єкти на станції

Перші мобільні роботи і роботи-дезінфектори Clinabo CL02 вже з'явилися на новій залізничній станції в Токіо

Японська East Japan Railway Company презентувала роботів з штучним інтелектом для роботи на станціях. Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що перші мобільні роботи і роботи-дезінфектори Clinabo CL02 вже з'явилися на новій залізничній станції в Токіо.

«Clinabo CL02 дезінфікують поручні, сидіння та інші об'єкти на станції Таканави. Механізм оснащений штучним інтелектом, 3D-камерами і сенсорами для подолання перешкод на шляху», - йдеться у повідомленні.

У компанії сподіваються, що в майбутньому такі роботи зможуть працювати вже безпосередньо всередині поїздів.

Також були представлені роботи, які зможуть допомагати пасажирам з перевезенням багажу, їжею і напоями, а також необхідною інформацією про розклад поїздів.