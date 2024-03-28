У Telegram з'явиться нова функція для користувачів з України, РФ та Білорусі

Всі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення

Нову функцію запровадять через численні повідомлення від незнайомців із закликами до терактів

З 1 квітня користувачі з України, Росії та Білорусі зможуть обмежувати коло осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення в месенджері Telegram. Про це повідомив його засновник Павло Дуров.

«Чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності», – написав він.

За словами Дурова, у результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які брали участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів.

«З початку наступного тижня всі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Ми також впроваджуємо рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації подібного спаму», – зазначив засновник Telegram.

Павло Дуров також наголосив, що Telegram – «не місце для спам-розсилок і закликів до насильства».

Як раніше повідомлялося, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Нагадаємо, екссекретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

До слова, у Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні.