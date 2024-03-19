Туреччина назвала терміни закінчення війни РФ в Україні

У Туреччині зазначають, що війна Росії проти України – перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат

Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році

Влада Туреччини вважає, що війна Росії проти України завершитися у 2025 році і рік стане мирним для Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє CNN Turk і Turkrus.

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«Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році», – заявив він.

Він наголосив, що Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році.

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«Перш за все, ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості», – заявив Фідан.

Він заявив, що війна Росії проти України – перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.

«Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається з мови, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми», – додав міністр.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови сказав диктатору Володимиру Путіну, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль як посередник задля повернення України та Росії за стіл переговорів. Ердоган привітав президента Росії Путіна з перемогою на виборах. Очільник Туреччини сподівається, що позитивний курс у турецько-російських відносинах продовжуватиметься й надалі. Також він запевнив у підтримці щодо мирних перемовин задля припинення війни.

Зауважимо, Ердоган під час офіційного візиту до Туреччини Володимира Зеленського заявив, що його країна беззаперечно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.



