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Ракетний удар по Одесі: влада повідомила нові деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила нові деталі
фото: Олег Кіпер/Telegram

42 людини отримують стаціонарне лікування, а 9 осіб знаходяться у важкому стані

В Одесі у результаті сьогоднішніх російських ракетних ударів кількість постраждалих збільшилася до 75 людей, число загиблих залишається таким самим - 20 громадян. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«В результаті ракетного обстрілу постраждало 75 осіб, у тому числі 20 осіб загинуло (серед них – 1 медик та 1 рятувальник ДСНС). Всього до лікувальних закладів звернулось 55 осіб», – розповів очільник адміністрації.

Кіпер зазначив, що 42 людини отримують стаціонарне лікування, а 9 осіб знаходяться у важкому стані.

В ОВА нагадали, що у суботу, 16 березня, в Одесі та області оголошено День жалоби.

Крім того, були пошкоджені інженерні комунікації газо–та електропостачання у місті.

Станом на 22:00 вже було відновлено електропостачання 531 абонента, і без напруги залишаються ще 4. Роботи продовжаться завтра вранці.

«Без газопостачання 800 абонентів. Термін відновлення – 16.03.2024 (до кінця дня)», – розповів Кіпер.

Аварійні та комунальні служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

Теги: окупанти Одеса Telegram влада ворог медик

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