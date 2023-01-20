У WhatsApp з’явилась нова функція

Нововведення працює за аналогом «Збереженого» з Telegram і стане в пригоді для заміток

Можливість відправки повідомлень самому собі в спеціальний чат з’явилась у WhatsApp. Вона поступово впроваджувалася серед користувачів месенджера протягом останнього місяця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нововведення працює за аналогом «Збереженого» з Telegram і стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища – із завантаженням файлів об'ємом до 2 ГБ.

Щоб скористатися новою можливістю, необхідно створити чат. Його можна відкрити так само, як і будь-який інший: знайти в WhatsApp свій номер вгорі списку контактів і почати листування. Листування з самим собою при бажанні можливо закріпити – таким чином воно завжди буде серед перших в переліку листувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, минулого року у настільній версії месенджера WhatsApp з'явилася можливість фонового прослуховування голосових повідомлень.