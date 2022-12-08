Україна увійшла до п'ятірки найпопулярніших запитів Google у 2022 році

Україна увійшла до п'ятірки топ-запитів Google цього року

Україна посідає третю сходинку у рейтингу популярності Google

Компанія Google підбила підсумки пошукових запитів користувачів у 2022 році. До топ-5 запитів відразу в декількох категоріях потрапила Україна. Про це повідомляється на сайті Google Trends.

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Пік пошуку новин про Україну спостерігався в період з 20-26 лютого по 5 березня 2022 року. При цьому найчастіше запити про вторгнення Росії в Україну вводилися англійською, французькою та німецькою мовами.

Разом зі словом «Україна» користувачі вживали такі слова, як «втрати», «людські жертви», «пожертви», «біженці», «війна».

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За даними Google, на другому місці в топі запитів знаходиться «смерть королеви Єлизавети II», а трійку лідерів замикає фраза «результати виборів у США». Також до топ-5 пошукових запитів потрапили «лотерейні номери» і «мавпяча віспа».

При цьому найпопулярнішим запитом в Google в 2022 році була гра Wordle. На другому місці опинився запит «Індія проти Англії», на третьому – Україна, на четвертому – королева Єлизавета. П'ятірку лідерів замкнув запит «Індія проти США».

Нагадаємо, раніше Google назвав топ-запити українців у 2022 році. Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став «карта повітряних тривог».

Також стало відомо, хто очолив рейтинг найпопулярніших зірок по запитах у Google.