Уряд запускає координаційний штаб звʼязку

Метою штабу є забезпечення безперебійного зв’язку для кожного українця за будь-яких обставин

Кабінет міністрів створив координаційний штаб, щоб забезпечити безперебійну роботу комунікаційних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Зазначається, що координаційний штаб працюватиме як єдиний центр, що об’єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв’язку та інших державних органів. Його головне завдання – попереджати та реагувати на ризики, щоб мережі працювали навіть під час тривалих відключень електроенергії.

«Для цього створять чіткі правила взаємодії: оператори швидше отримуватимуть пальне для генераторів, технічні бригади матимуть доступ до пошкоджених об’єктів, а всі критичні питання вирішуватимуться без бюрократичних барʼєрів. Також штаб аналізуватиме ситуацію та подаватиме рекомендації безпосередньо Кабінету міністрів», - йдеться в повідомленні.

До складу штабу увійшли представники операторів мобільного звʼязку – «Київстар», Vodafone Ukraine та lifecell, заступник міністра енергетики і голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП), а також представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполу, ГУР і ДСНС. До роботи також долучені керівники ОВА та голова Нацкомісії з питань зв’язку (НКЕК). Очолить роботу штабу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, в Україні збільшать кількість мобільних станцій з резервним живленням для стабільнішого зв'язку під час блекаутів. Це рішення було ухвалене після обговорення на Ставці верховного головнокомандувача, де обговорювали проблеми, пов'язані з російськими атаками на енергетичні об'єкти та надійність зв'язку в умовах відключень електроенергії.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321 про прискорене розгортання мобільних мереж.