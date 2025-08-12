Україна одна з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell

Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell

Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований на осінь

Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацює технологія Starlink Direct to Cell – зв’язок напряму через супутник без антен і додаткового обладнання. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».

Федоров разом із CEO «Київстар» Олександром Комаровим протестували Starlink Direct to Cell. Зазначається, що ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

«Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання – достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології – пряма видимість неба. Під час зустрічі ми успішно обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів», – наголосив міністр цифрової трансформації.

За словами Федорова, Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. «Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця – один із наших ключових пріоритетів. Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені», – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321 про прискорене розгортання мобільних мереж. За словами Федорова, держава вперше провела «настільки ефективну дерегуляцію у телеком-сфері»на законодавчому рівні.