В Україні з'являться ліміти для гравців в азартні ігри: наказ

Мінцифри спільно з регулятором грального бізнесу PlayCity розробило проєкт наказу, який встановлює персональні ліміти для гравців в азартні ігри

Ліміти витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартних іграх встановлюються гравцем на добу, тиждень, місяць одночасно

Міністерство цифрової трансформації України видало проєкт наказу про встановлення фінансових та часових лімітів для гравця на азартну гру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ.

«Проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації України «Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі» розроблено з метою встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі», – йдеться у пояснювальній записці.

У наказі йдеться про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру.

У гральних закладах казино та у залах гральних автоматів не більше:

протягом доби – 20% середньомісячного доходу гравця, визначеного гравцем самостійно (далі – середньомісячний дохід);

протягом тижня – 30% середньомісячного доходу;

протягом місяця – 50% середньомісячного доходу.

У казино в мережі Інтернет, у покер у мережі Інтернет та у букмекерських парі та парі тоталізатора не більше:

протягом доби – 15% середньомісячного доходу;

протягом тижня – 25% середньомісячного доходу;

протягом місяця – 40% середньомісячного доходу.

Зокрема, у наказі йде мова про ліміти часу участі гравця в азартних іграх.

У гральних закладах казино та у залах гральних автоматів не більше:

протягом доби – 8 год.;

протягом тижня – 24 год.;

протягом місяця – 36 год.;

У казино в мережі Інтернет, у покер у мережі Інтернет та у букмекерських парі та парі тоталізатора не більше:

протягом доби – 6 год.;

протягом тижня – 18 год.;

протягом місяця – 27 год.

«Установити, що ліміти витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартних іграх встановлюються гравцем на добу, тиждень, місяць одночасно; зміна встановлених лімітів витрат гравця на азартну гру може бути здійснена не частіше ніж один раз на місяць; максимальний час безперервної участі гравця в азартній грі не може перевищувати 2 год. з обов’язковою перервою у грі тривалістю не менше 15 хвилин; відлік часу участі гравця в азартній грі розпочинається з моменту здійснення гравцем ставки та розраховується з точністю до секунди», – йдеться у наказі.

Раніше «Главком» повідомляв, що державне агенство PlayCity оголосило тендер на розробку Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. PlayCity шукає підрядника для розробки Реєстру, який дасть можливість подати заяву на самообмеження або обмежити участь у грі членів своєї сім’ї через електронний кабінет.

До слова, Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету.