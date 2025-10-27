PlayCity почало блокувати акаунти в TikTok за незаконну рекламу казино

Держагентство, створене для регулювання ринку азартних ігор і лотерей, заблокувало 33 акаунти TikTok

Державне агентство PlayCity заблокувало 33 акаунти у TikTok. Вони розміщували незаконну рекламу азартних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Зазначається, що загальна аудиторія цих профілів – понад 365 тис. підписників. Ще 20 акаунтів з аудиторією понад 625 тис. осіб очікують на перевірку. За словами голови держагентства Геннадія Новікова, скарги розглядають протягом кількох діб. До вересня, за його словами, це були поодинокі випадки й заявки оброблялися довго.

Крім того, триває співпраця з Meta. З Instagram уже заблоковано 54 акаунти, які незаконно рекламували азартні ігри.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України видало проєкт наказу про встановлення фінансових та часових лімітів для гравця на азартну гру.

Раніше «Главком» повідомляв, що державне агентство PlayCity оголосило тендер на розробку Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. PlayCity шукає підрядника для розробки Реєстру, який дасть можливість подати заяву на самообмеження або обмежити участь у грі членів своєї сім’ї через електронний кабінет.

До слова, Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету.