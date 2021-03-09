WhatsApp може припинити працювати на деяких смартфонах

Підтримка операційної системи iOS 9 і нижче зникла в останній бета-версії програми 2.21.50.11 для iOS

Месенджер WhatsApp більше не буде працювати на смартфонах iPhone з операційною системою iOS 9 і нижче. Останнє скорочення підтримки мобільних пристроїв з боку месенджера відбулося в лютому 2020 року.

Про це повідомляє тематичний портал WABetaInfo.

Як повідомляється, підтримка операційної системи iOS 9 і нижче зникла в останній бета-версії програми 2.21.50.11 для iOS. Дану інформацію поки не підтвердили на офіційному ресурсі WhatsApp.

Зараз в офіційному переліку операційних систем для iPhone, які підтримуються месенджером, вказані iOS 9 або новіші версії.

Останнє скорочення підтримки мобільних пристроїв з боку WhatsApp відбулося в лютому 2020 року.

З тих пір WhatsApp працював тільки на смартфонах з операційною системою Android версії 4.0.3 і вище або з iOS 9, KaiOS 2.5.1 і новіше.

Користувачі старіших ОС не можуть реєструватися в месенджері і використовувати його.

Нагадаємо, у WhatsApp виявили небезпечний вірус – шкідливе ПО автоматично поширюється через повідомлення в месенджері. Потенційна жертва отримує в WhatsApp посилання на шкідливий мобільний додаток Huawei Mobile.

Як повідомлялося, 9 лютого, у Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі.

За останній час WhatsApp позбувся 30 мільйонів користувачів по всьому світу. Це пов’язано з тим, що користувачі негативно оцінили оновлені умови використання програми. У новій версії месенджер анонсував, що почне ділитися інформацією з материнською компанією Facebook.