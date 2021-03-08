Росія лякає Facebook штрафом через заблоковані пости про «українських радикалів»

У РФ відзначили, що обмеження права росіян на вільний пошук інформації спричинить накладення адміністративного штрафу на власників соціальної мережі до 1 млн рублів

Роскомнагляд вимагає від соціальної мережі Facebook відновити доступ до інформації, розміщеної в акаунтах російських ЗМІ, який був заблокований після перевірки українською фактчекінговою платформою StopFake.

Про це йдеться на сайті Роскомнагляду.

Раніше у неділю російські видання «Тасс» і РБК повідомили, що Facebook заблокував їхні повідомлення від 18 лютого про затримання в Воронежі прихильників «української молодіжної радикальної групи», написані на основі офіційного повідомлення ФСБ і Слідчого комітету РФ.

Ця інформація позначена в соцмережі як «неправдива». В інформаційному повідомленні про видалення поста в Facebook вказано підрядника, який перевірив інформацію, – українську фактчекінгову платформу StopFake.

Ще 18 лютого ФСБ повідомила, що в Воронежі припинили діяльність «прихильників української молодіжної радикальної групи «МКУ», причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів, вчинення насильницьких злочинів».

Водночас у повідомленні Слідкому РФ не зазначалося, що затримані були прихильниками української радикальної групи. Там йшлося, що в Воронежі порушено дві кримінальні справи стосовно трьох місцевих жителів віком 18, 19 і 33 років та інших невстановлених осіб.

У неділю, 7 березня, Роскомнагляд направив керівництву компанії Facebook листа з вимогою відновити доступ до інформації, розміщеної в офіційних акаунтах російських ЗМІ «Взгляд», РБК і «Тасс».

У РФ відзначили, що обмеження права росіян на вільний пошук інформації спричинить накладення адміністративного штрафу на власників соціальної мережі до 1 млн рублів. При повторному правопорушенні сума штрафу збільшується до 3 млн рублів.