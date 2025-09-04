Зафіксовано масштабний збій сервісів Google

Найбільше проблем із Google maps – 53% від усіх звернень

У роботі Google стався масштабний збій: не працюють YouTube, Google Meet, Gmail та інші сервіси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Як повідомляють користувачі, найбільше проблем із Google maps – 53% від усіх звернень.

Водночас 29% скарг стосуються Google search, а 18% проблем зафіксовано у Google drive.

Раніше повідомлялося, що компанія Google представила нові функції свого додатка Google перекладач. Завдяки інтеграції штучного інтелекту Gemini додаток тепер зможе допомагати користувачам у вивченні іноземних мов та здійснювати переклад розмов у режимі реального часу.

Нагадаємо, Google розкрила дані про енергетичні та водні витрати на роботу свого ШІ Gemini, що пролило світло на екологічний слід сучасних технологій.