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    Бердянська виправна колонія № 77 - місце катувань?

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    Бердянська виправна колонія № 77 має погану репутацію - Бердянська виправна колонія № 77 - місце катувань?
    Бердянська виправна колонія № 77 має погану репутацію

    Колонія № 77 У Бердянську відома як один з найжорстокіших каральних закладів пенітенціарної системи

    Сьогодні, 19 лютого, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція: «Непокаране зло породжує ще більше зло!»

    Запрошені гості:

    • Віктор Колбанцев, адвокат, голова ГО «Майдан – громадський контроль»;
    • Олег Цвілий, керівник ГО «Альянс Української Єдності»;
    • Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи.
    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Бердянська виправна колонія № 77 мінімального рівня безпеки для утримання чоловіків, які вперше вчинили кримінальні злочини, відома як один з найжорстокіших каральних закладів пенітенціарної системи. Згадати хоча б звіряче побиття Миколи Молокова та ненадання йому медичної допомоги у 2015 році за те, що він відмовився виходити з автозака і перерізав собі вени.

    Цей злочин залишився безкарним, жодна посадова особа не понесла належної відповідальності, а Микола Молоков був засуджений до 5 років позбавлення волі за статтею 392 КК України «Дії, що дезорганізують роботу виправних установ».

    Ситуація в БВК-77 з того часу тільки погіршилася. Новоприбулих засуджених, немов мішки, викидають на сніг, роздягають і змушують голяка в мороз бігати по колу, потім – 500 присідань, потім – побиття й катування з метою вимагання грошей. Розчавлені щипцями пальці, брудні голки під нігті, опіки від цигарок, забиті цвяхи в ногах, набиті п’яти. В’язні, у нічний час прив’язані до нар, виснажені захворюваннями. Під час прес-конференції буде продемонстровано ексклюзивне відео свідчень.

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