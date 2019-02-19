Бердянська виправна колонія № 77 - місце катувань? трансляція



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Бердянська виправна колонія № 77 має погану репутацію

Колонія № 77 У Бердянську відома як один з найжорстокіших каральних закладів пенітенціарної системи

Сьогодні, 19 лютого, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція: «Непокаране зло породжує ще більше зло!»

Запрошені гості:

Віктор Колбанцев, адвокат, голова ГО «Майдан – громадський контроль»;

Олег Цвілий, керівник ГО «Альянс Української Єдності»;

Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

Бердянська виправна колонія № 77 мінімального рівня безпеки для утримання чоловіків, які вперше вчинили кримінальні злочини, відома як один з найжорстокіших каральних закладів пенітенціарної системи. Згадати хоча б звіряче побиття Миколи Молокова та ненадання йому медичної допомоги у 2015 році за те, що він відмовився виходити з автозака і перерізав собі вени.

Цей злочин залишився безкарним, жодна посадова особа не понесла належної відповідальності, а Микола Молоков був засуджений до 5 років позбавлення волі за статтею 392 КК України «Дії, що дезорганізують роботу виправних установ».

Ситуація в БВК-77 з того часу тільки погіршилася. Новоприбулих засуджених, немов мішки, викидають на сніг, роздягають і змушують голяка в мороз бігати по колу, потім – 500 присідань, потім – побиття й катування з метою вимагання грошей. Розчавлені щипцями пальці, брудні голки під нігті, опіки від цигарок, забиті цвяхи в ногах, набиті п’яти. В’язні, у нічний час прив’язані до нар, виснажені захворюваннями. Під час прес-конференції буде продемонстровано ексклюзивне відео свідчень.