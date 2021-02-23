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    Білоруські військові влаштували сеанс передачі «енергії і рішучості» від Лукашенка (відео)

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    Пізніше естафета рукостискань буде прийнята Управлінням внутрішніх справ Гомельського облвиконкому - Білоруські військові влаштували сеанс передачі «енергії і рішучості» від Лукашенка (відео)
    Пізніше естафета рукостискань буде прийнята Управлінням внутрішніх справ Гомельського облвиконкому

    Багатьох користувачів соцмереж здивував такий флешмоб, коли в усьому світі відмовляються від рукостискань

    У Білорусі військові запустили оригінальний флешмоб з передачі заряду енергії і рішучості, отриманого від диктатора Олександра Лукашенка.

    Зокрема, полковник білоруської армії Андрій Кривоносов і його колеги тиснуть один одному руки, щоб поділитися «зарядом енергії».

    «Під час шостих Всебілоруського зборів я удостоївся честі і отримав від головнокомандуючого Збройними силами Республіки Білорусь заряд енергії і рішучості, який маю намір передати зараз військовослужбовцям Збройних сил Республіки Білорусь», – каже військовослужбовець.

    Пізніше естафета рукостискань буде прийнята Управлінням внутрішніх справ Гомельського облвиконкому.

    Варто зазначити, що багатьох користувачів соцмереж здивував такий флешмоб в епоху боротьби з коронавірусів, коли в усьому світі відмовляються від рукостискань.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко військові
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