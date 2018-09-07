Із вересня в Україні почали діяти європейські норми розмітки доріг



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Експерти проаналізували зміни в дорожньої розмітки на дорогах

Із вересня цього року українським водіям доведеться звикати до нововведення на дорогах України. Справа в тім, що згідно оновленим Державним будівельним нормам (ДБН) в Україні ширина дорожніх смуг буде зменшена і зменшена суттєво.

З цієї нагоди сьогодні, 7 вересня, у прес-центрі Главком відбулась прес-конференція на тему «Нова дорожня розмітка. Чого очікувати?»

Запрошені гості:

Михайло Берлін, голова правління «Всеукраїнського партнерства за безпеку дорожнього руху»;

Олег Голубенко , генеральний директор експертної компанії «DEKRA Експерт Україна», адвокат, експерт в сфері ДТП.

Учасники прес-конференції проаналізують зміни в дорожньої розмітки на дорогах, чи дійсно призведе звуження смуг до концентрації уваги водіїв, представлять дані аудиту вузької ділянки дороги.

Прес-конференцію дивіться тут:

Зазначимо, що вже з вересня мінімальна ширина дорожньої смуги в містах має становити мінімум 2,75 метра — це значно вужче, ніж звикли українські водії. Зараз ширина смуги становить близько чотирьох метрів. На магістралях з безперервним потоком руху ширина смуги має становити 3,5 метрів замість 3,75 метра, як це є зараз. На менш завантажених дорогах ширина смуги зменшиться з 3,5 метрів до 3 метрів.

Оскільки ДБН вже опубліковані і набули чинності з 1 вересня, то всі нові траси, а також ті, що зараз що ремонтуються, будуватимуться вужчими, а вже побудованих раніше нанесуть нову розмітку. Крім того заплановано виділення двосторонньої доріжки для велосипедистів, мінімальна сукупна ширина якої повинна бути 2,5 метрів.

У міністерстві підкреслюють, що звуження ширини смуги сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшення аварійності, а також сприятиме збільшенню пропускної здатності вулиць та зменшенню заторів. При цьому урядовці посилаються на європейський досвід, який доводить ефективність звуження ширини дорожніх смуг у містах.

Зазначимо, що ДБН обов’язкові до виконання нормативні документи.