У російському Кемерово меморіал Перемоги завалився через три дні після відкриття



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Прес-служба адміністрації Кемерово спростовує, що меморіал постраждав від рук вандалів

У Кемерові (Росія) частина меморіалу Перемоги звалилася через три дні після відкриття, яке відбулося 27 липня.

Частина зруйнованого меморіалу потрапила на відео. На кадрах видно, що зруйнований скляний стенд з фотографіями жителів регіону, які брали участь у війні.

Прес-служба адміністрації Кемерово спростувала припущення очевидців про те, що меморіал постраждав від рук вандалів.

Також у мерії міста заявили, що підрядник відновить пошкоджену частину меморіалу за свій рахунок.