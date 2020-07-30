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    У російському Кемерово меморіал Перемоги завалився через три дні після відкриття

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    У російському Кемерово меморіал Перемоги завалився через три дні після відкриття

    Прес-служба адміністрації Кемерово спростовує, що меморіал постраждав від рук вандалів

    У Кемерові (Росія) частина меморіалу Перемоги звалилася через три дні після відкриття, яке відбулося 27 липня.

    Частина зруйнованого меморіалу потрапила на відео. На кадрах видно, що зруйнований скляний стенд з фотографіями жителів регіону, які брали участь у війні.

    Прес-служба адміністрації Кемерово спростувала припущення очевидців про те, що меморіал постраждав від рук вандалів.

    Також у мерії міста заявили, що підрядник відновить пошкоджену частину меморіалу за свій рахунок.

    День Перемоги Росія
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