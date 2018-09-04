В Україні стартував новий політичний сезон. Чого очікувати від Верховної Ради?
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Фото: Главком
Верховна Рада розпочне дев'яту сесію після канікул
Експерти проаналізують, чим вирізнятиметься новий політичний сезон
У вівторок 4 вересня Верховна Рада розпочала дев'яту сесію VIII скликання.
Сьогодні об 11:00 в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція «Новий політичний сезон».
Запрошені гості:
- Світлана Конончук, політологиня, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень;
- Олексій Полтораков, радиник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, політог.
Учасники прес-конференції проаналізують, чим вирізнятиметься новий політичний сезон, які завдання стоять перед ВРУ, очікування, інтриги на політичному олімпі.
Трансляцію дивіться тут: