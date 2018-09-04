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    В Україні стартував новий політичний сезон. Чого очікувати від Верховної Ради?

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    Верховна Рада розпочне дев'яту сесію після канікул - В Україні стартував новий політичний сезон. Чого очікувати від Верховної Ради?
    Фото: Главком
    Верховна Рада розпочне дев'яту сесію після канікул

    Експерти проаналізують, чим вирізнятиметься новий політичний сезон

    У вівторок 4 вересня Верховна Рада розпочала дев'яту сесію VIII скликання. 

    Сьогодні об 11:00 в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція «Новий політичний сезон».

    Запрошені гості:

    • Світлана Конончук, політологиня, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень;
    • Олексій Полтораков, радиник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, політог.  

    Учасники прес-конференції проаналізують, чим вирізнятиметься новий політичний сезон, які завдання стоять перед ВРУ, очікування, інтриги на політичному олімпі.

    Трансляцію дивіться тут: 

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