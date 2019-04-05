Виборчі перегони: як соцмережі впливають на психіку людини



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Як вберегтися від стресу, серфінгуючи мережею?

Сьогодні, 5 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Виборчі перегони: вплив соцмереж на психіку людини».

Запрошені гості:

Катерина Гольцберг, психолог-аналітик, член Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів проаналізувала питання впливу соціальних мереж під час виборчих перегонів на психіку людини.

Також вона розповіла, чому зростає рівень агресії у віртуальному середовищі. І головне - як вберегтися від стресу, серфінгуючи мережею.

Трансляцію дивіться тут:

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