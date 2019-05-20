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    Якими будуть перші кроки Зеленського на посаді президента? Прогноз експертів

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    Якими будуть перші кроки Зеленського на посаді президента? Прогноз експертів

    Сьогодні ввечері мають відбутися консультації Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради

    Сьогодні, 20 травня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Інавгурація президента. Що далі?»

    Запрошені гості:

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    • Світлана Конончук, політологиня, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень,
    • Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог.

    Учасники проаналізували інавгураційний процес та перші кроки 6-го президента України. Вони розповіли, які кадрові питання слід очікувати від нового глави держави а також про старт парламентської кампанії.

    Зазначимо, сьогодні відбулась інавгурація Володимира Зеленського. На ній уже президент України Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. У зв'язку з цим вже сьогодні ввечері мають відбутися консультації Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради.

    Також Зеленський закликав Кабінет міністрів піти у відставку.

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