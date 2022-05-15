«Це велика біда». Лідер Kalush Orchestra закликав допомогти військовим з «Азовсталі»

Олег Псюк знову привернув увагу світу до українських військових у Маріуполі

Ми просимо втрутитися якусь третю країну – Олег Псюк

Олег Псюк, лідер переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra закликав третю країну допомогти з евакуацією українських військових з «Азовсталі».

Це сталося на прес-конференції, яка відбулася одразу після завершення конкурсу.

«Це велика біда нашої країни. Хто не знає, це остання блокада – понад тисячу людей оточили з усіх можливих боків. І вони не можуть вийти. Тому ми просимо втрутитися якусь третю країну, щоби дати їм вихід. Можна допомогти інформаційно. Говорити, писати про це. Просимо всіх звернути увагу на це, це дуже важливо», – заявив Псюк.

Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Згодом організатори «Євробачення» прокоментували заклик Kalush допомогти «Азовсталі».

Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2022» стала Україна.

Також Зеленський привітав Kalush Orchestra з перемогою на «Євробаченні»: емоції переможців.

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