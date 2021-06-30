«Чому ця мавпа тут заробляє гроші?». Військовий відреагував на гастролі росіян в Україні
«Хлопці в домовинах додому повертаються, а вам «какаяразніца»
Активіст Сергій Стерненко опублікував відеозвернення українського військового, якого обурили гастролі російських виконавців в Україні.
«У нас кожен вечір стріляють. Є можливість просто не побачити свою сімю. Я не знаю чим думає молодь, яка слухає всю цю шоблу. В нас ж є нормальні гурти. Кого ви слухаєте? Чому ця мавпа тут заробляє гроші? «Какаяразніца?» Хлопці в домовинах додому повертаються, а вам «какаяразніца». Думайте», – заявив обурений військовий.
Нагадаємо, українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок скандальному російському реперу Василю Вакуленко, більш відомому під псевдонімом Баста.
Тим часом, у Києві під клубом, де пройшов концерт Басти зібралися як його прихильники, так ті, хто засуджують артиста з держави-окупанта. Між ним виникла суперечка.
Раніше мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу через антиукраїнські заяви в інтернеті.
Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).
Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.