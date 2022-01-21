Визнання Л/ДНР та напад на Україну: Кремль зробив гучні заяви

Лавров зазначив, що українське питання вимагає пильної уваги, але не слід зводити його до питання безпеки у всій Європ

Лавров: «Росія ніколи не загрожувала українському народу»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що їхня країна нібито ніколи не загрожувала українському народові і додав, що Росія «не збирається нападати на Україну». Також російський чиновник зазначив, що Росія не розглядає можливість визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік». Про це він заявив під час пресконференції за результатами зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

На запитання журналіста, чому Росія стягує сили до України саме зараз, він відповів: «Ви стверджуєте, що ми збираємося напасти на Україну, хоча ми багато разів говорили, що не збираємося. Ви питаєте чому зараз? А коли не нападати, то нам?...Росія ніколи не загрожувала українському народу. Зеленський заявив публічно, що якщо хтось почувається російським – нехай забирається в Росію. Тому, хто кому загрожує, і у що загрози можуть вилитися це велике питання», – додав він.

У той же час російський міністр заявив, що настав час припинити потурати київському режиму. «Єдине, чим займається київський режим – це спекулює на заступництві своїх західних спонсорів. Як тільки ця русофобська істерія припиниться – усі побачать неспроможність цього режиму. Настав час припинити потурати київському режиму», – закликав Лавров.

Лавров зазначив, що українське питання вимагає пильної уваги, але не слід зводити його до питання безпеки у всій Європі. Також Лаврова після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Женеві розкритикував документи, які підготував Держдеп до сьогоднішньої зустрічі, назвавши їх «папірцями, які неможливо читати».

Також, за словами Лаврова, Путін завжди готовий до контактів із Байденом.

Нагадаємо, Лавров звинуватив НАТО у «колонізації» України.

Раніше Сергій Лавров заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

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