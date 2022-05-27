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    Політика

    Ліверка, батискаф і пісня про Путіна: Топ-5 витівок українських дипломатів

    Українські дипломати неодноразово відзначалися гострими висловлюваннями на адресу опонентів - Ліверка, батискаф і пісня про Путіна: Топ-5 витівок українських дипломатів
    Українські дипломати неодноразово відзначалися гострими висловлюваннями на адресу опонентів
    фото: Twitter Андрія Мельника

    Українські посли неодноразово відзначалися гострими висловлюваннями на адресу опонентів

    Керівник посольства України в Німеччині Андрій Мельник різко відреагував на виступ Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі, заявивши, що канцлеру Німеччини не вистачає лідерства і навіть сміливості. «Главком» згадав найяскравіші приклади критики і тролінгу у виконанні українських дипломатів.

    1. Ла-ла-ла-ла у виконанні Дещиці

    Влітку 2014 року українці влаштували акцію протесту під російським посольством після того, як окупанти збили військово-транспортний літак ЗСУ. До мітингарів прийшов тодішній очільник МЗС Андрій Дещиця (який зараз працює послом у Польщі), який підтримав їхнє обурення і навіть згадав популярну тоді і надалі фразу-пісню «Путін – х*йло».

    Після цього учасники акції протесту заспівали її разом із Дещицею.

    2. Пророцтво Перебийноса

    У серпні 2015 року президент Росії Володимир Путін занурився у батискафі на дно Чорного моря в районі окупованого Севастополя.

    Тодішній посол України в Латвії Євген Перебийніс (зараз він очолює українське диппредставництво в Чехії) висміяв цей образ. «Важко знайти більш вдалий образ для сучасної Росії,ніж батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула, яка іде на дно», – написав тоді дипломат, фактично напророкувавши Росії нинішню ситуацію, коли Росія, потрапивши у світову ізоляцію, прямує до дефолту.

    3. Мем-посол Олефіров

    2016 року очільник посольства України у Фінляндії Андрій Олефіров неодноразово висміював агресивну політику російського сусіда, використовуючи меми та крилаті фрази.

    Так, ситуацію в РФ після окупації Криму Олефіров охарактеризував фразою із кінофільму «Джентльмени удачі» : «Украв, випив, до в’язниці».

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    Також посол використав у своєму тролінгу стереотипний образ Росії як ведмедя.

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    Ліверка, батискаф і пісня про Путіна: Топ-5 витівок українських дипломатів
    Ліверка, батискаф і пісня про Путіна: Топ-5 витівок українських дипломатів

    4.Антропологія від Кислиці

    Представник України при ООН Сергій Кислиця, на одному із засідань Радбезу цієї організації, не тільки викрив маніпуляцію російського колеги Василя Небензі, а й висміяв його наполегливе бажання звинуватити Україну у «нацизмі» на рівному місці.

    Коли Небензя почав цитувати український підручник з географії, заявляючи, мовляв, що українці стверджують, ніби усі європейці і навіть турки та євреї вийшли з України – Кислиця повідомив «сенсаційну новину» для російської делегації. Український дипломат нагадав рашисту, що усі сучасні люди походять від африканської популяції Homo sapiens, яка розселилася світом близько 60 тисяч років тому.

    «Я пишаюся тим, що я один із них. Досить жартувати над собою», – додав постпред України в ООН.

    5. Кулінарний батл Мельника

    Коли канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився їхати до Києва, оскільки президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися із федеральним президентом цієї країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, Мельник у коментарі виданню Spiegel у своєму стилі розкритикував таку позицію німецького лідера.

    «Гратися у гру «ображена ліверна ковбаса» – не дуже по-державницьки», – заявив тоді посол, що викликало бурхливу реакцію як у Німеччині, так і в Україні. Втім, фраза про «ображену ковбасу» означає ніщо інше, як людину, яка вдає ображену без жодних на те підстав.

    Нагадаємо, що кілька днів тому той же Мельник охарактеризував темпи постачання німецької зброї Україні картинкою, на якій равлик повільно несе на своїй черепашці патрон.

    Теги: росія окупанти війна Андрій Мельник Україна Андрій Дещиця окупація Сергій Кислиця Олаф Шольц #stoprussia
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    Ліверка, батискаф і пісня про Путіна: Топ-5 витівок українських дипломатів