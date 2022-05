Ліверка, батискаф і пісня про Путіна: Топ-5 витівок українських дипломатів

Керівник посольства України в Німеччині Андрій Мельник різко відреагував на виступ Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі, заявивши, що канцлеру Німеччини не вистачає лідерства і навіть сміливості. «Главком» згадав найяскравіші приклади критики і тролінгу у виконанні українських дипломатів.

1. Ла-ла-ла-ла у виконанні Дещиці

Влітку 2014 року українці влаштували акцію протесту під російським посольством після того, як окупанти збили військово-транспортний літак ЗСУ. До мітингарів прийшов тодішній очільник МЗС Андрій Дещиця (який зараз працює послом у Польщі), який підтримав їхнє обурення і навіть згадав популярну тоді і надалі фразу-пісню «Путін – х*йло».

Після цього учасники акції протесту заспівали її разом із Дещицею.

2. Пророцтво Перебийноса

У серпні 2015 року президент Росії Володимир Путін занурився у батискафі на дно Чорного моря в районі окупованого Севастополя.

Тодішній посол України в Латвії Євген Перебийніс (зараз він очолює українське диппредставництво в Чехії) висміяв цей образ. «Важко знайти більш вдалий образ для сучасної Росії,ніж батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула, яка іде на дно», – написав тоді дипломат, фактично напророкувавши Росії нинішню ситуацію, коли Росія, потрапивши у світову ізоляцію, прямує до дефолту.

3. Мем-посол Олефіров

2016 року очільник посольства України у Фінляндії Андрій Олефіров неодноразово висміював агресивну політику російського сусіда, використовуючи меми та крилаті фрази.

Так, ситуацію в РФ після окупації Криму Олефіров охарактеризував фразою із кінофільму «Джентльмени удачі» : «Украв, випив, до в’язниці».

Також посол використав у своєму тролінгу стереотипний образ Росії як ведмедя.

4.Антропологія від Кислиці

Представник України при ООН Сергій Кислиця, на одному із засідань Радбезу цієї організації, не тільки викрив маніпуляцію російського колеги Василя Небензі, а й висміяв його наполегливе бажання звинуватити Україну у «нацизмі» на рівному місці.

Коли Небензя почав цитувати український підручник з географії, заявляючи, мовляв, що українці стверджують, ніби усі європейці і навіть турки та євреї вийшли з України – Кислиця повідомив «сенсаційну новину» для російської делегації. Український дипломат нагадав рашисту, що усі сучасні люди походять від африканської популяції Homo sapiens, яка розселилася світом близько 60 тисяч років тому.

«Я пишаюся тим, що я один із них. Досить жартувати над собою», – додав постпред України в ООН.

Let me break what seems to be a news to russian delegation: evidence suggests that all modern humans are descended from African population of Homo sapiens that spread out of Africa about 60K y.o. I’m proud to be one of them. Stop making a joke of yourself! https://t.co/foFO7XfX3D