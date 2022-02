Іран показав ракету, якою може атакувати бази США та Ізраїль (відео)

Іран представив нову ракету з дальністю дії, яка дозволить їй досягти як американських баз в регіоні, так і цілей всередині Ізраїлю.

Як пише The Times of Israel, нова балістична ракета, за словами розробників, має дальність в 1450 км, здатна маневрувати та долати системи протиракетної оборони.

Ракету назвали «Хайбар-Шекан», що є посиланням на єврейський замок, захоплений мусульманськими воїнами в середні віки.

Зазначається, що найближча точка Ізраїлю до Ірану знаходиться на відстані приблизно 1000 кілометрів або 620 миль.

Повідомлення з’явилося в той час, коли у Відні тривають переговори щодо відновлення ядерної угоди Тегерана зі світовими державами.

#KhaybarShekan (Khaybar Breaker!) has a range of ~1500 km with a weight of ~4.5 ton. (information will be updated)



The name "#KhaybarBreaker" conveyed the message to those who should have received it. lol#Iran #Israel pic.twitter.com/sU5whvOtt2