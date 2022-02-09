Іран показав ракету, якою може атакувати бази США та Ізраїль (відео)
Ситуація на Ближньому Сході загострюється
Іран представив нову ракету з дальністю дії, яка дозволить їй досягти як американських баз в регіоні, так і цілей всередині Ізраїлю.
Як пише The Times of Israel, нова балістична ракета, за словами розробників, має дальність в 1450 км, здатна маневрувати та долати системи протиракетної оборони.
Ракету назвали «Хайбар-Шекан», що є посиланням на єврейський замок, захоплений мусульманськими воїнами в середні віки.
Зазначається, що найближча точка Ізраїлю до Ірану знаходиться на відстані приблизно 1000 кілометрів або 620 миль.
Повідомлення з’явилося в той час, коли у Відні тривають переговори щодо відновлення ядерної угоди Тегерана зі світовими державами.
#KhaybarShekan (Khaybar Breaker!) has a range of ~1500 km with a weight of ~4.5 ton. (information will be updated)— IWN (@A7_Mirza) February 9, 2022
The name "#KhaybarBreaker" conveyed the message to those who should have received it. lol#Iran #Israel pic.twitter.com/sU5whvOtt2
До слова, Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для того, щоб він надав роз’яснення щодо свого висловлювання про голову відомства Яіри Лапіда.
Відомо, що дипломата викликали у відомство у четвер, 3-го лютого. Там йому оголосили догану через те, що він звинуватив міністра закордонних справ Ізраїлю у повторенні російської риторики.
Як раніше повідомлялося, медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації