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    Іран показав ракету, якою може атакувати бази США та Ізраїль (відео)

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    Нове озброєння здатне маневрувати та уникати протиповітряні системи захисту - Іран показав ракету, якою може атакувати бази США та Ізраїль (відео)
    Нове озброєння здатне маневрувати та уникати протиповітряні системи захисту
    фото: twitter.com/A7_Mirza

    Ситуація на Ближньому Сході загострюється

    Іран представив нову ракету з дальністю дії, яка дозволить їй досягти як американських баз в регіоні, так і цілей всередині Ізраїлю.

    Як пише The Times of Israel, нова балістична ракета, за словами розробників, має дальність в 1450 км, здатна маневрувати та долати системи протиракетної оборони.

    Ракету назвали «Хайбар-Шекан», що є посиланням на єврейський замок, захоплений мусульманськими воїнами в середні віки.

    Зазначається, що найближча точка Ізраїлю до Ірану знаходиться на відстані приблизно 1000 кілометрів або 620 миль.

    Повідомлення з’явилося в той час, коли у Відні тривають переговори щодо відновлення ядерної угоди Тегерана зі світовими державами.

    До слова, Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для того, щоб він надав роз’яснення щодо свого висловлювання про голову відомства Яіри Лапіда.

    Відомо, що дипломата викликали у відомство у четвер, 3-го лютого. Там йому оголосили догану через те, що він звинуватив міністра закордонних справ Ізраїлю у повторенні російської риторики.

    Як раніше повідомлялося, медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації

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    Теги: Ізраїль Іран ракета
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    Іран показав ракету, якою може атакувати бази США та Ізраїль (відео)