Ізраїль заборонив країнам Балтії постачати свою зброю в Україну, – ЗМІ

Ізраїль заборонив Естонії, Латвії та Литві постачати свою зброю в Україну

Ізраїль має намір підтримувати добрі відносини з Росією, що може суперечити політиці адміністрації США

Ізраїль заборонив країнам Балтії постачання будь-якого свого озброєння Україні. Про це повідомляє видання Breaking Defense.

За даними джерел у Міноборони країни Ізраїлю, Естонії, Латвії та Литві заборонили передавати Києву зброю ізраїльського виробництва, зокрема протитанкові комплекси Spike.

«В грудні, коли російські війська почали групуватися вздовж кордону з Україною, міністерство оборони Ізраїлю надіслало повідомлення трьом балтійським країнам, що якщо вони попросять передати зброю Україні, то їм буде відмовлено», – йдеться у матеріалі.

Як заявив старший науковий співробітник Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки (INSS) Ельдад Шавіт, Ізраїль має намір підтримувати добрі відносини з Росією, що може суперечити політиці адміністрації США, «особливо якщо буде ухвалено рішення значно посилити дипломатичні та економічні санкції проти Росії».

У статті також зазначається, що хоча Ізраїль підтримує політичні відносини з Україною, за останнє десятиліття він не продавав країні жодної зброї.

Балтійські країни замовили протитанкову зброю Spike через Eurospike GmbH, спільне підприємство ізраїльської Rafael та німецької Diehl Defense та Rheinmetall.

Зазначається, що Ізраїль зацікавлений у добрих відносинах із Росією, щоб мати можливість діяти в Сирії, припиняючи постачання іранської зброї «Хезболлі», пише автор статті.

До слова, Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для того, щоб він надав роз’яснення щодо свого висловлювання про голову відомства Яіри Лапіда.

Відомо, що дипломата викликали у відомство у четвер, 3-го лютого. Там йому оголосили догану через те, що він звинуватив міністра закордонних справ Ізраїлю у повторенні російської риторики.

Нагадаємо також, що США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.