У Німеччині чоловік із ножем напав на пасажирів потяга

Напад влаштував молодий чоловік арабського походження

Три особи поранені в ході ножової атаки в поїзді у ФРН, нападник схоплений, його мотиви поки неясні, повідомив таблоїд BILD.

Напад стався вранці в суботу в поїзді ICE на ділянці між містами Регенсбург і Нюрнберг (Баварія), у даний час поїзд зупинений, на місці працює поліція.

За інформацією таблоїду, мова йде про 27-річного чоловіка арабського походження, який напав на пасажирів. Він був у неадекватному стані, кликав у поїзді на допомогу, не виключені проблеми з психікою. Поліція на даний момент виключає версію теракту, пише видання.

Двом постраждалим нанесені важкі поранення, проте їх життю загрози немає, повідомив BILD.

Раніше, у Японії невідомий чоловік напав на пасажирів метро в Токіо з ножем. Спочатку він порізав людей, а потім підпалив поїзд. Пасажири в паніці вилазили з вікон вагона.

Так, невідомий чоловік влаштував різанину в поїзді на лінії Кейо в метрополітені Токіо. Інцидент стався у вагоні, який слідував на найбільш завантажену станцію метро у світі – в Сіндзюку.

Також у ніч на п’ятницю, 5 листопада, в магазині «Пивмаг» на проспекті Григоренка, 28 у Дарницькому районі Києва сталося вбивство. Охоронці виявили та затримали невідомого чоловіка, який перед цим вдарив іншого чоловіка ножем в область серця.

До приїзду швидкої медичної допомоги потерпілий помер. Затриманого чоловіка охоронці передали наряду поліції.



