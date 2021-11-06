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    У Німеччині чоловік із ножем напав на пасажирів потяга

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    Поліція не розглядає версію теракту у потязі - У Німеччині чоловік із ножем напав на пасажирів потяга
    Поліція не розглядає версію теракту у потязі
    фото з відкритих джерел

    Напад влаштував молодий чоловік арабського походження

    Три особи поранені в ході ножової атаки в поїзді у ФРН, нападник схоплений, його мотиви поки неясні, повідомив таблоїд BILD.

    Напад стався вранці в суботу в поїзді ICE на ділянці між містами Регенсбург і Нюрнберг (Баварія), у даний час поїзд зупинений, на місці працює поліція.

    За інформацією таблоїду, мова йде про 27-річного чоловіка арабського походження, який напав на пасажирів. Він був у неадекватному стані, кликав у поїзді на допомогу, не виключені проблеми з психікою. Поліція на даний момент виключає версію теракту, пише видання.

    Двом постраждалим нанесені важкі поранення, проте їх життю загрози немає, повідомив BILD.

    Раніше, у Японії невідомий чоловік напав на пасажирів метро в Токіо з ножем. Спочатку він порізав людей, а потім підпалив поїзд. Пасажири в паніці вилазили з вікон вагона.

    Так, невідомий чоловік влаштував різанину в поїзді на лінії Кейо в метрополітені Токіо. Інцидент стався у вагоні, який слідував на найбільш завантажену станцію метро у світі – в Сіндзюку.

    Також у ніч на п’ятницю, 5 листопада, в магазині «Пивмаг» на проспекті Григоренка, 28 у Дарницькому районі Києва сталося вбивство. Охоронці виявили та затримали невідомого чоловіка, який перед цим вдарив іншого чоловіка ножем в область серця.

    До приїзду швидкої медичної допомоги потерпілий помер. Затриманого чоловіка охоронці передали наряду поліції.


    Теги: Німеччина потяг напад Bild поліція чоловік
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    У Німеччині чоловік із ножем напав на пасажирів потяга